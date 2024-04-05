Регулярная слежка. Контроль за строительством школы в Исилькуле оценили в 10 млн

Напомним, что у школы в Исилькуле после расторжения контракта с прошлым подрядчиком — «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска — совсем недавно появился новый застройщик. Завершать строительство объекта, готового на 40%, будет компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна. Контракт стоимостью 589,5 млн рублей с фирмой заключили 29 марта. Ввод школы в эксплуатацию, если, конечно, этому ничего не помешает, запланирован на конец 2024 года.