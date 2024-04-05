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Posted 5 апреля, 10:13

Published 5 апреля, 10:13

Modified 5 апреля, 10:15

Updated 5 апреля, 10:15

Школа в Исилькуле

Регулярная слежка. Контроль за строительством школы в Исилькуле оценили в 10 млн

5 апреля 2024, 10:13
Фото: Министерство строительства Омской области
Школа в Исилькуле

На контроль за строительством проблемной школы в Исилькуле выделили 10 миллионов

Само строительство школы после продолжительного простоя возобновилось 5 апреля.

«Омскоблстройзаказчик» ищет подрядчика, который займется строительным контролем за строительством школы на 550 мест в Исилькуле. За работу, которой предстоит заниматься с момента заключения контракта до 31 октября 2024 года, готовы заплатить 10,05 млн рублей. «Контролера» выберут уже 16 марта.

Компания, по условиям контракта, должна будет регулярно отчитываться о замеченных недостатках, дефектах и сроках их устранения, соблюдении графика работ и происшествиях на стройке.

«Работы по контролю качества за строительством должны вестись постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ с оформлением соответствующих документов подтверждающих факт дублирующего контроля», — утверждается в проекте контракта.

Напомним, что у школы в Исилькуле после расторжения контракта с прошлым подрядчиком — «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска — совсем недавно появился новый застройщик. Завершать строительство объекта, готового на 40%, будет компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна. Контракт стоимостью 589,5 млн рублей с фирмой заключили 29 марта. Ввод школы в эксплуатацию, если, конечно, этому ничего не помешает, запланирован на конец 2024 года.

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#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Застройщик#Подрядчик#Новости#Строительство школы#Исилькульский район#Юлия Истомина#Контроль#Омскоблстройзаказчик
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