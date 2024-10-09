gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Омскоблстройзаказчик

Выбрать дату
2024
Корректируют смету. В Омске одобрили проект многострадальной школы в Ясной Поляне
9 октября, 08:32
Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений
29 сентября, 09:20
Нет требуемого опыта. Торги по достройке проблемной школы в Исилькуле не состоялись
15 марта, 04:47
Придется подождать. Школу в омском ЖК «Ясная поляна» рассчитывают сдать в 2026 году
4 марта, 06:39
Цена выросла. Застройщику проблемной школы в Исилькуле готовы заплатить 590 миллионов
2 марта, 06:58
2023
Московский арбитражный суд встал на сторону подрядчика школы в «Ясной поляне»
12 декабря 2023, 08:55
В «Омскоблстройзаказчике» назначили нового директора
13 ноября 2023, 05:17
Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн
Фигурантов уголовного дела планируют отправить в СИЗО на время следствия.
3 ноября 2023, 04:04
В Омске на контроль за строительством поликлиники в Восточном потратят 7 миллионов
26 октября 2023, 10:35
В Омской области одобрили проект школы, где сменился уже третий подрядчик
9 октября 2023, 11:24
«Омскагропромстрой» признали недобросовестным поставщиком за срыв строек ФАПов
«Омскоблстройзаказчик» подал 45 обращений в региональное УФАС из-за срыва сроков работ.
21 сентября 2023, 11:05
Появились подозреваемые в даче взятки экс-директору «Омскоблстройзаказчика»
21 сентября 2023, 08:02
На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
20 сентября 2023, 11:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика