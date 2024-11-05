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Исилькульский район

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2024
Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль
5 ноября, 04:24
В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района
Мужчине в декабре исполнилось бы 24 года.
28 августа, 02:55
Автомобиль раздора. В Омской области пенсионер отсудил «семерку» у бывшей жены
20 августа, 05:55
Вышел из дома и пропал. В Омской области ищут 71-летнего пенсионера
29 июля, 06:39
Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин
Оба погибших, по информации омского МЧС, купались в необорудованных местах.
5 июля, 09:19
В селе под Омском поймали двух 17-летних вандалов, осквернивших памятник героям ВОВ
11 июня, 06:10
Снова «ЗавГор». Из-за благоустройства бульвара в Исилькуле возбудили «уголовку»
27 мая, 12:51
Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»
3 апреля, 03:57
Нет требуемого опыта. Торги по достройке проблемной школы в Исилькуле не состоялись
15 марта, 04:47
Скоро торги? Проект строительства проблемной школы в Исилькуле прошел госэкспертизу
16 февраля, 09:39
Шок. В Омской области двое маленьких детей опрокинули на себя кастрюлю с кипящим супом
6 февраля, 07:17
Цена вырастет? В Омской области отменили торги на строительство школы в Исилькуле
6 февраля, 05:39
Спецпроект
Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
Ремонт 19 школ в Омской области продлится два года. Контракты на общую сумму 3,5 млрд рублей получили девять компаний, большинство из них — омские.
Полмиллиарда на достройку. Для проблемной школы в Исилькуле снова ищут подрядчика
2 февраля, 05:45
В Омской области мошенник по поддельным документам похитил 2 тонны силоса
Корм у злоумышленника изъяли и вернули владельцу.
27 января, 03:54
2023
В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет
Туши животных нашли на трассе Петропавловск-Омск.
14 декабря 2023, 02:12
В Казахстане закрыли движение из Омской области из-за сильных морозов
В Госавтоинспекции попросили водителей воздержаться от дальних поездок.
8 декабря 2023, 04:33
Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы
Подозреваемых отправили в СИЗО.
1 декабря 2023, 03:33
Пропал подросток. В Омске ищут 13-летнюю школьницу из Исилькульского района
В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка девочки.
22 ноября 2023, 05:05
Омич угнал авто у своего приятеля, попал в ДТП в лесу и заночевал в стогу сена
Подозреваемого задержали. Он рассказал, что хотел покататься, но попал в аварию, а после заблудился в лесу.
2 ноября 2023, 06:07

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