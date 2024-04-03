Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»

Напомним, что возводить школу в Исилькуле начали еще в 2020 году. За это время на объекте сменилось несколько подрядчиков: дважды в 2020-м и 2021-м контракт на строительство заключали с фирмой «Лидер», а в конце 2022-го на стройку зашел «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска. Но все в итоге обернулось хищением 58 млн рублей и возбуждением уголовного дела.