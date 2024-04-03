Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»

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Published Сегодня, 03:57
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Министр строительства Омской области Александр Рашко сообщил, что уже на этой неделе, ориентировочно 5 апреля, возобновится строительство школы на 550 мест в Исилькуле. Простаивающий с ноября прошлого года объект сейчас готов примерно на 40%. Достраивать школу будет омская компания «Арт Ремстрой», которой владеет и руководит Карен Мартоян.
29 марта с фирмой заключили контракт стоимостью 589,5 млн рублей с 20% авансированием (117,9 млн). По условиям контракта, «Арт Ремстрой» должен сдать готовый объект к концу 2024 года.
«Жители Исилькуля очень ждут новую школу и, конечно, хотят как можно скорее увидеть активную работу на объекте. Мы тоже. Выбор ответственного подрядчика — всегда сложный и небыстрый процесс, к которому нельзя подходить формально. Важно, что мы возобновляем строительство современной школы с новыми силами», — отметил Рашко.
В новой школе впоследствии смогут заниматься 22 класса по 25 человек. Здание будет дополнено столовой с обеденным залом на 270 мест, актовым залом на 300 мест и библиотекой с различными зонами отдыха.
Напомним, что возводить школу в Исилькуле начали еще в 2020 году. За это время на объекте сменилось несколько подрядчиков: дважды в 2020-м и 2021-м контракт на строительство заключали с фирмой «Лидер», а в конце 2022-го на стройку зашел «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска. Но все в итоге обернулось хищением 58 млн рублей и возбуждением уголовного дела.