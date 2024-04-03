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Школа готова на 40%

Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»

3 апреля 2024, 03:57
Фото: Министерство строительства Омской области
Школа готова на 40%

Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн рублей достроит омский «Арт Ремстрой»

В качестве аванса компании Карена Мартояна заплатят 117,9 млн рублей.

Министр строительства Омской области Александр Рашко сообщил, что уже на этой неделе, ориентировочно 5 апреля, возобновится строительство школы на 550 мест в Исилькуле. Простаивающий с ноября прошлого года объект сейчас готов примерно на 40%. Достраивать школу будет омская компания «Арт Ремстрой», которой владеет и руководит Карен Мартоян.

29 марта с фирмой заключили контракт стоимостью 589,5 млн рублей с 20% авансированием (117,9 млн). По условиям контракта, «Арт Ремстрой» должен сдать готовый объект к концу 2024 года.

«Жители Исилькуля очень ждут новую школу и, конечно, хотят как можно скорее увидеть активную работу на объекте. Мы тоже. Выбор ответственного подрядчика — всегда сложный и небыстрый процесс, к которому нельзя подходить формально. Важно, что мы возобновляем строительство современной школы с новыми силами», — отметил Рашко.
Фото: Министерство строительства Омской области

В новой школе впоследствии смогут заниматься 22 класса по 25 человек. Здание будет дополнено столовой с обеденным залом на 270 мест, актовым залом на 300 мест и библиотекой с различными зонами отдыха.

Напомним, что возводить школу в Исилькуле начали еще в 2020 году. За это время на объекте сменилось несколько подрядчиков: дважды в 2020-м и 2021-м контракт на строительство заключали с фирмой «Лидер», а в конце 2022-го на стройку зашел «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска. Но все в итоге обернулось хищением 58 млн рублей и возбуждением уголовного дела.

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#Общество#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Минстрой#Контракт#Подрядчик#Новости#Исилькульский район#Карен Мартоян#Юлия Истомина#Александр Рашко
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