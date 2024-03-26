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Омская прокуратура проследит за ремонтом бордюра и тактильных плит на Герцена

Прокуратура обязала подрядчика отремонтировать бордюр и тактильные плиты на Герцена

26 марта 2024, 09:09
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура проследит за ремонтом бордюра и тактильных плит на Герцена

Проверку организовали после многочисленных публикаций в соцсетях и СМИ.

Региональная прокуратура провела проверку после многочисленных обращений омичей. Горожане жаловались, что автобусная остановка на улице Герцена некачественно оборудована. В частности, там начал разрушаться бордюр и тактильные плиты.

В ходе проверки прокуратура действительно выявила нарушения, о которых сообщали горожане. Оказалось, что разрушение затронуло 86 тактильных плит и 17 метров бордюра.

В результате прокуратура внесла представление подрядчику ООО «Стройсервис», а также БУ г. Омска «УДХБ» и обязала исправить ситуацию. Устранение нарушений находится на контроле.

Фото: Прокуратура Омской области
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