Прокуратура обязала подрядчика отремонтировать бордюр и тактильные плиты на Герцена

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Региональная прокуратура провела проверку после многочисленных обращений омичей. Горожане жаловались, что автобусная остановка на улице Герцена некачественно оборудована. В частности, там начал разрушаться бордюр и тактильные плиты.
В ходе проверки прокуратура действительно выявила нарушения, о которых сообщали горожане. Оказалось, что разрушение затронуло 86 тактильных плит и 17 метров бордюра.
В результате прокуратура внесла представление подрядчику ООО «Стройсервис», а также БУ г. Омска «УДХБ» и обязала исправить ситуацию. Устранение нарушений находится на контроле.