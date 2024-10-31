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Остановка

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Октябрь
Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место
Остановку «Сельхозтехника» перенесли по просьбам местных жителей.
31 октября, 14:23
«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
15 октября, 07:06
Август
Жители Омской области обнаружили на автобусной остановке забытый гроб
16 августа, 12:51
Июль
Пять направлений. В Омске обустроят еще 9 остановок почти за шесть млн рублей
6 июля, 10:47
Май
Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки
Омича разыскивают сотрудники отдела полиции №8, он разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.
24 мая, 11:39
Апрель
Ходят по два километра. До отдаленной остановки в Омске хотят пустить новый маршрут
8 апреля, 08:15
Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой
3 апреля, 10:33
Март
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Легко провалиться. Омичи сообщили об открытом колодце у остановки в Амуре
Пешеходы взволнованы тем, что на люке нет никакой крышки или же ограждения вокруг него.
18 марта, 08:32
В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной
12 марта, 03:15
Февраль
Шок. В центре города в Сибири заметили волка
Очевидцы поделились фотографиями животного в социальных сетях.
19 февраля, 08:00
«Как всегда халатно». Из-за сильного ветра в Омске опрокинулась автобусная остановка
14 февраля, 13:51
Нынче библиотека. В Омске изменили название популярной остановки «Магазин»
Переименовать остановочный пункт предложили представители омских муниципальных библиотек.
14 февраля, 11:37
Январь
Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки
30 января, 10:41
В Омске за 130 млн рублей выставили на продажу «Дом печати»
Здание было построено в конце 50-х, раньше в нем располагались редакции газет и полиграфическое предприятие. Сейчас оно представляет собой типичный торгово-офисный комплекс.
24 января, 05:37
Декабрь 2023
Решил открыть дверь ногой. Стало известно, кто разбил теплую остановку в центе Омска
1 декабря 2023, 08:31
Ноябрь 2023
«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме
27 ноября 2023, 11:56
Сломал ногами дверь. В Омске из-за вандала закрыли теплую остановку на «Доме Туриста»
27 ноября 2023, 08:18
Ни пройти ни проехать. Одна из омских остановок превратилась в парковку для машин
12 ноября 2023, 05:28
Со стеклом и без. В Омске определились с поставщиком новых остановочных павильонов
Здешних пассажиров порадуют 58 свежими остановками, но не все будут застеклены.
2 ноября 2023, 12:15

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