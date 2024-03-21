Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

иллюстрация

Омичи пожаловались на состояние тактильной плитки напротив администрации

21 марта 2024, 05:35
Фото: Город55
иллюстрация
Благоустройством сквера имени Казанника и укладкой тактильной плитки занимался «Стройсервис».

В телеграм-канале «Омский новостной поезд» появились фотографии саморассасывающейся тактильной плитки на улице Герцена, которая была уложена только прошлым летом напротив администрации.

«Бордюры примерно в таком же состоянии. К концу весны их тоже не будет. А кто же за все ответит, думаю, что никто. Подрядчики уже давно загорают в солнечной Армении или в соседнем Азербайджане», — написал автор поста.
скриншотскриншот
скриншот
Фото: телеграм-канал «Омский новостной поезд»

На пост отреагировали в администрации города и сообщили, что уже сегодня в 4 часа дня состоится комиссионное обследование с участием департамента городского хозяйства, УДХБ, стройконтроля и подрядчика.

«По результатам проинформируем не позднее завтрашнего дня. Стоит отметить также, что „Стройсервис“ ранее включен в реестр недобросовестных подрядчиков», — прокомментировали в администрации.
Комфорта нет. Омичи остались недовольны отремонтированной частью Ленинградского моста
Узнать подробнее
Читайте также:
Обрушивается плитка. Бастрыкин заинтересовался плачевным состоянием омского памятника
#Общество#Происшествия#Омск#Благоустройство#Омская область#Администрация#Новости#Департамент городского хозяйства#Азербайджан#Подрядчики
Подпишитесь
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Сегодня, 06:35
Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя
Вчера, 12:49
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
Сегодня, 02:01
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
Сегодня, 03:00
Спустя сутки. Известно, куда пошел работать Кравец после ухода из омского «Авангарда»
Вчера, 11:30
В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
Сегодня, 03:16
"