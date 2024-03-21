Омичи пожаловались на состояние тактильной плитки напротив администрации

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В телеграм-канале «Омский новостной поезд» появились фотографии саморассасывающейся тактильной плитки на улице Герцена, которая была уложена только прошлым летом напротив администрации.
«Бордюры примерно в таком же состоянии. К концу весны их тоже не будет. А кто же за все ответит, думаю, что никто. Подрядчики уже давно загорают в солнечной Армении или в соседнем Азербайджане», — написал автор поста.
На пост отреагировали в администрации города и сообщили, что уже сегодня в 4 часа дня состоится комиссионное обследование с участием департамента городского хозяйства, УДХБ, стройконтроля и подрядчика.
«По результатам проинформируем не позднее завтрашнего дня. Стоит отметить также, что „Стройсервис“ ранее включен в реестр недобросовестных подрядчиков», — прокомментировали в администрации.