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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:15

Омский музыкальный театр закупит новые кресла для зрительного балкона

Потратят миллионы. Омский музыкальный театр обновит кресла на зрительном балконе

14 марта 2024, 11:15
Фото: Город55

Омский музыкальный театр закупит новые кресла для зрительного балкона

На эти цели выделено почти 3 миллиона рублей.

Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок вчера, 13 марта. Омской музыкальный театр хочет заменить кресла на зрительном балконе и готов потратить на это 2,9 миллиона рублей. Всего победителю торгов предстоит изготовить 189 кресел.

Из условий контракта следует, что подрядчик должен изготовить и собрать театральные кресла до 31 июля, на их установку и подключение к сетям подсветки дается месяц — с 1 августа по 1 сентября текущего года. Кроме того, в течение 30 дней после получения от заказчика образца кресла, подрядчик должен предоставить ему на согласование не менее трех готовых образцов.

«Кресло должно состоять из несущего каркаса боковин с подлокотником, спинки и откидного сидения. Комплектация кресел должна предусматривать их сборку в звенья, при этом между соседними креслами в звене устанавливается одна смежная боковина», — написано в проекте контракта.

К документу также прикреплены эскизы новых кресел. Они будут красными.

Фото: zakupki.gov.ru
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#Омск#Омская область#Театры#Музыкальный театр#Новости#Закупки#Анастасия Баянова#Государственные закупки#ЕИС Закупки#Кресла#Кресло
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