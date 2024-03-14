Потратят миллионы. Омский музыкальный театр обновит кресла на зрительном балконе

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок вчера, 13 марта. Омской музыкальный театр хочет заменить кресла на зрительном балконе и готов потратить на это 2,9 миллиона рублей. Всего победителю торгов предстоит изготовить 189 кресел.
Из условий контракта следует, что подрядчик должен изготовить и собрать театральные кресла до 31 июля, на их установку и подключение к сетям подсветки дается месяц — с 1 августа по 1 сентября текущего года. Кроме того, в течение 30 дней после получения от заказчика образца кресла, подрядчик должен предоставить ему на согласование не менее трех готовых образцов.
«Кресло должно состоять из несущего каркаса боковин с подлокотником, спинки и откидного сидения. Комплектация кресел должна предусматривать их сборку в звенья, при этом между соседними креслами в звене устанавливается одна смежная боковина», — написано в проекте контракта.
К документу также прикреплены эскизы новых кресел. Они будут красными.