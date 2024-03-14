Потратят миллионы. Омский музыкальный театр обновит кресла на зрительном балконе

Из условий контракта следует, что подрядчик должен изготовить и собрать театральные кресла до 31 июля, на их установку и подключение к сетям подсветки дается месяц — с 1 августа по 1 сентября текущего года. Кроме того, в течение 30 дней после получения от заказчика образца кресла, подрядчик должен предоставить ему на согласование не менее трех готовых образцов.