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Государственные закупки

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Октябрь
Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки
29 октября, 11:02
Сентябрь
Омские власти решили отложить строительство велодорожки вдоль набережной
Администрация Омска отменила конкурс на ремонт самой длинной в городе велодорожки, объяснив это изменениями в проекте.
25 сентября, 13:28
Август
50 метров за 6 млн. В Омске ищут проектировщика для будущего пешеходного моста
7 августа, 10:50
Июль
Обойдется в 120 млн. Рюкзаки для омских первоклашек изготовит фирма из Иваново
16 июля, 06:00
В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
9 июля, 10:00
135 млн за работу. Омская компания «СибРос» займется ремонтом двух дорог в Исилькуле
8 июля, 13:33
Июнь
Около 4 млн. Омский аэропорт закупит детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей
29 июня, 05:20
Май
Мясо без документов. Две омские фирмы получили миллионный штраф за взятки ветеринару
31 мая, 06:19
Март
В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон
9 марта, 05:46
Январь
«С огромным сачком шастают по дворам». Омичи рассказали о незаконном отлове собак
26 января, 05:53
8 машин за 100 млн. В Омске планируют закупить грейдеры для уборки дорог
24 января, 08:58
Декабрь 2023
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
14 декабря 2023, 03:15
Ноябрь 2023
Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора
30 ноября 2023, 03:17

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