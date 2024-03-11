В Омск приедут члены жюри национальной театральной премии «Золотая маска»

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
О приезде в город членов жюри национальной театральной премии «Золотая маска» рассказали в минкульте. Омский академический театр драмы выдвинул на фестиваль 2 постановки в тринадцати номинациях: «Небо позднего августа» режиссера Петра Шерешевского и «Мой дедушка был вишней» в постановке Арины Гулимовой. Кроме того, жюри оценит кукольный спектакль омского «Арлекина» «Винни-Пух», который поставил белорусский режиссер Александр Янушкевич.
Сейчас идет второй этап премии, члены жюри просматривают спектакли для определения лауреатов в каждой из номинаций. Интересно, что до этого года коллективы из разных регионов России представляли свои постановки в Москве, теперь же ехать никуда не нужно. В состав жюри входят: советский и российский театральный режиссер Сергей Женовач, театральный критик, специалист по театру кукол Нина Монова, российский актер театра и кино Игорь Петренко и другие.