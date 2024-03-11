В Омск приедут члены жюри национальной театральной премии «Золотая маска»

Сейчас идет второй этап премии, члены жюри просматривают спектакли для определения лауреатов в каждой из номинаций. Интересно, что до этого года коллективы из разных регионов России представляли свои постановки в Москве, теперь же ехать никуда не нужно. В состав жюри входят: советский и российский театральный режиссер Сергей Женовач, театральный критик, специалист по театру кукол Нина Монова, российский актер театра и кино Игорь Петренко и другие.