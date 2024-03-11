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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

иллюстрация

Все больше омичей видят престиж в получении высшего образования

11 марта 2024, 07:49
Фото: Город55
иллюстрация
Женщины чаще мужчин соглашаются с тем, что иметь высшее образование престижно.

Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 2 из 3 омичей считают, что в наши дни иметь высшее образование — это престижно.

Опрос показал, что чем старше и богаче горожанин, тем больше вероятность, что он уверен в высокой ценности диплома о высшем образовании. Эта мысль особенно популярна среди выпускников вузов (74%), по сравнению с 55% выпускников ссузов.

Также участники исследования ответили на вопрос, что, по их мнению, представляет собой «хорошее образование». Ответы распределились следующим образом:

  • 51% — отмечают формирование ключевых профессиональных компетенций;
  • 33% — выделили умение самостоятельно учиться и добывать знания;
  • 8% — ссылаются на обучение в престижном вузе.

Ранее мужская половина города поделилась своими необычайными поступками, которые они совершили ради своих возлюбленных. Среди таких поступков были татуировки, увольнения и кредиты на подарки. Кто-то из мужчин даже прощал измены и подавал на развод ради любовницы. При этом для 8% опрошенных стало испытанием даже признание в своих чувствах.

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