Все больше омичей видят престиж в получении высшего образования

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 2 из 3 омичей считают, что в наши дни иметь высшее образование — это престижно.
Опрос показал, что чем старше и богаче горожанин, тем больше вероятность, что он уверен в высокой ценности диплома о высшем образовании. Эта мысль особенно популярна среди выпускников вузов (74%), по сравнению с 55% выпускников ссузов.
Также участники исследования ответили на вопрос, что, по их мнению, представляет собой «хорошее образование». Ответы распределились следующим образом:
Ранее мужская половина города поделилась своими необычайными поступками, которые они совершили ради своих возлюбленных. Среди таких поступков были татуировки, увольнения и кредиты на подарки. Кто-то из мужчин даже прощал измены и подавал на развод ради любовницы. При этом для 8% опрошенных стало испытанием даже признание в своих чувствах.