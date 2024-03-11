Все больше омичей видят престиж в получении высшего образования

Ранее мужская половина города поделилась своими необычайными поступками, которые они совершили ради своих возлюбленных. Среди таких поступков были татуировки, увольнения и кредиты на подарки. Кто-то из мужчин даже прощал измены и подавал на развод ради любовницы. При этом для 8% опрошенных стало испытанием даже признание в своих чувствах.