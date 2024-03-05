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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

иллюстрация

Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах

5 марта 2024, 07:16
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи признались в самых безрассудных поступках ради своих возлюбленных

Среди необычных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.

Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, на что шли омичи ради своих возлюбленных. Как выяснилось, по мнению каждого четвертого мужчины, предложение руки и сердца является самым безрассудным поступком, который они когда-либо совершали ради любви.

В преддверии Международного женского дня мужчины признались в следующих любовных безрассудствах:

  • долгие поездки ради встреч с любимой — 10%;
  • признание в любви — 8%;
  • переезд — 6%;
  • драки — 4%;
  • покорение высоты («Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе») — 4%;
  • разорились ради дорогого подарка женщине — 4%.

Кроме того, одному из ста мужчин даже пришлось взять кредит на подарок любимой. Еще по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены и разводились с женой ради любовницы. При этом в жизни 21% опрошенных еще не было любовных безрассудств.

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#Общество#Омск#Омская область#Мужчины#Новости#Исследования#Любовь
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