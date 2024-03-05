Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах

Кроме того, одному из ста мужчин даже пришлось взять кредит на подарок любимой. Еще по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены и разводились с женой ради любовницы. При этом в жизни 21% опрошенных еще не было любовных безрассудств.