Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, на что шли омичи ради своих возлюбленных. Как выяснилось, по мнению каждого четвертого мужчины, предложение руки и сердца является самым безрассудным поступком, который они когда-либо совершали ради любви.
В преддверии Международного женского дня мужчины признались в следующих любовных безрассудствах:
Кроме того, одному из ста мужчин даже пришлось взять кредит на подарок любимой. Еще по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены и разводились с женой ради любовницы. При этом в жизни 21% опрошенных еще не было любовных безрассудств.