Исследования

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2024
Омская область заняла 17-е место в рейтинге научно-технического развития
28 октября, 03:38
Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского
15 октября, 06:00
«Газпромнефть-СМ» внедряет новые форматы обучения профессионалов нефтепереработки
В рамках двухлетнего профориентационного проекта омские студенты смогли освоить производственные процессы и технологию выпуска смазочных материалов.
2 августа, 06:58
ГК «Титан» и Институт катализа СО РАН разработают уникальный катализатор для химпрома
Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом катализа имени Г. К. Борескова разрабатывают инновационную для России технологию синтеза катализаторов гидрирования ацетона, необходимых для производства изопропилового спирта.
19 июня, 13:45
Омичам показали, как выглядит водяной лед на самом высоком вулкане Марса
13 июня, 10:24
Ученые доказали, что для обновления организма не нужен сон
Человеку, как и множеству других живых организмов на Земле, необходим сон. Но над вопросом о его основной функции ученые размышляют уже не одну сотню лет.
27 мая, 15:31
Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах
Среди необычных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.
5 марта, 07:16
Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
8 февраля, 14:20
Всему виной яд. Стала известна причина неадекватного поведения косуль в Омске
4 февраля, 06:58
Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
В поселке Красный Яр Любинского района сотрудники Россельхознадзора выявили незаконную свалку с биологическими отходами.
2 февраля, 07:49
2023
Виталий Хоценко побывал в Омском научно-исследовательском институте приборостроения
Во время визита губернатор пообщался с гендиректором предприятия и обсудил с ним дальнейшее развитие АО «ОНИИП».
27 сентября 2023, 09:40
Треть омичей не работает по своей специальности
В основном из-за сложности в поиске работы и маленькой зарплаты.
29 июня 2023, 11:09
Каждый третий представитель поколения Z из Омска рассказал, что мечтает открыть кафе
Большинство омичей хотят открыть свой бизнес в ближайшие 5 лет.
23 июня 2023, 07:42
Пешеход-универсал и рецептурщик. В Омске появились новые необычные вакансии
Также в июне открыли вакансии авиакассира, тепличницы и засольщика мяса.
23 июня 2023, 05:13
Сидят дома и мечтают о путешествиях. Омичи рассказали об идеальном отпуске
Самым популярным месяцем для отдыха стал июль.
21 июня 2023, 06:27
Четыре смерти на воде за сутки, раздетый ребенок в супермаркете, обрушения в Омске
4 июня 2023, 09:43
Аэропорт, промзоны и «Мега». Исследователи составили карту самых жарких мест Омска
Омск стал исключением из правила «вода = охлаждение».
24 мая 2023, 13:43
Омичам рассказали, что средняя зарплата выросла до 63 тысяч рублей
За месяц зарплата выросла почти на 4 тысячи рублей.
17 мая 2023, 09:59
И после 50 лет есть жизнь. Компании чаще стали звать на работу более взрослых омичей
Лояльными работодатели стали и к людям в возрасте от 41 до 50 лет.
4 мая 2023, 07:26
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Жительницам Омска приходится делать немало намеков своему партнеру, дожидаясь предложения руки и сердца.
20 апреля 2023, 07:03

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