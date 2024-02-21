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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

иллюстрация

Фуршет и конкурсы. Омички рассказали, чем удивят коллег ко Дню защитника Отечества

21 февраля 2024, 04:29
Фото: Город55
иллюстрация

Омички потратят на подарки ко Дню защитника Отечества меньше других россиянок

В некоторых компаниях для поздравлений приглашают артистов.

Специалисты «Зарплаты.ру» провели исследование и выяснили, чем жительницы Омска удивят коллег ко Дню защитника Отечества.

Оказалось, что 73% компаний устроят фуршет, у 32% запланированы конкурсы, а 7% пригласят артистов.

В этом году сумма на подарки варьируется от 100 до 500 рублей с человека. Большинство омичек готовы потратить на подарки коллегам от 200 до 300 рублей (38%), в то время как другие:

  • 4% — сами решают, сколько готовы внести;
  • 6% — «скидываются» от 100 до 200 рублей;
  • 24% — от 400 до 500 рублей;
  • 28% — от 500 рублей.

Ранее исследователи SuperJob рассказали, что 21% организаций пообещал омичам премию к празднику, а также корпоративы (51%). Кроме того, большинство компаний не хочет оставить мужчин без внимания и готовит для них символические подарки. К слову, планы на международный женский день не сильно отличаются.

Напомним, что Город55 составил список подарков на предстоящий праздник.

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