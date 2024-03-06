С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Нововведение, о котором во время послания Федеральному собранию говорил Владимир Путин, начнет действовать уже с текущего года. Нынешние выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору до подачи документов в университеты. Такая возможность позволит школьникам иметь шанс на хорошие баллы ЕГЭ даже после неудачной первой попытки.
О введении такого правила рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев «РИА-Новости». Однако специалист уточнил: если сдающий решит воспользоваться второй попыткой, у него аннулируется первая, то есть выбрать наилучший балл не получится. Кроме того, в некоторых регионах возможно изменение в расписании экзаменов, сейчас по этому поводу проводятся консультации.