С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ

Нововведение, о котором во время послания Федеральному собранию говорил Владимир Путин, начнет действовать уже с текущего года. Нынешние выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору до подачи документов в университеты. Такая возможность позволит школьникам иметь шанс на хорошие баллы ЕГЭ даже после неудачной первой попытки.