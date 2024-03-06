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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

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С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ

6 марта 2024, 13:17
Фото: 1MI
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Уже в этом году выпускники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ

Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Нововведение, о котором во время послания Федеральному собранию говорил Владимир Путин, начнет действовать уже с текущего года. Нынешние выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору до подачи документов в университеты. Такая возможность позволит школьникам иметь шанс на хорошие баллы ЕГЭ даже после неудачной первой попытки.

О введении такого правила рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев «РИА-Новости». Однако специалист уточнил: если сдающий решит воспользоваться второй попыткой, у него аннулируется первая, то есть выбрать наилучший балл не получится. Кроме того, в некоторых регионах возможно изменение в расписании экзаменов, сейчас по этому поводу проводятся консультации.

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#Омск#Омская область#Россия#Дети#ЕГЭ#Новости#Сдача ЕГЭ#Анастасия Баянова#Расписание ЕГЭ#Единый государственный экзамен
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