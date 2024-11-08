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Высшее образование

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Ноябрь
Зарплаты до 47 тысяч. В Омске набирают судебных секретарей
8 ноября, 01:57
Октябрь
Из замов на повышение. Омское министерство науки и высшей школы возглавит Бари Хаиров
16 октября, 04:39
Депутат Смолин призвал вернуть ПТУ, где готовили гагариных и черномырдиных
5 октября, 05:16
Сентябрь
Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч
17 сентября, 11:16
«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы
16 сентября, 06:00
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
5 сентября, 07:03
Июль
Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов
Омский парламентарий считает, что проблему со студенческими общежитиями решит строительство студенческого кампуса.
23 июля, 09:31
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
9 июля, 03:46
Зарплата до 46 тысяч. В омском минфине массово набирают сотрудников
6 июля, 04:06
Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам
2 июля, 11:22
Июнь
Форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев защитил диплом в СибГУФКе
21 июня, 11:06
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы.
11 июня, 05:54
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
5 июня, 04:36
Апрель
«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 10:19
В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
1 апреля, 04:00
Март
«Омск — уникальный город». Валерий Фальков приехал на открытие нового корпуса ОмГУ
20 марта, 06:22
В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч
20 марта, 04:37
Выделено 13 млн. В Омске студенты-целевики получат дополнительную денежную поддержку
6 марта, 03:13
Зарплата до 56 тысяч. В омское минприроды набирают сотрудников
5 марта, 04:31
Февраль
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
29 февраля, 04:37

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