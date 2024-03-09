Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Иллюстрация

В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон

9 марта 2024, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
Контракт рассчитан до конца 2024 года. Необходимо будет перевезти 6 тысяч тонн отходов.

Региональный оператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет отвозить мусор из Омска на калачинский полигон. Контракт рассчитан до конца 2024 года, его максимальная цена составляет 16,5 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 18 марта.

Согласно документам на сайте государственных закупок, необходимо будет перевезти почти 6 тысяч тонн отходов. Местом погрузки указан мусоросортировочный комплекс на улице 3-я Казахстанская, выгрузки — полигон в Калачинском районе.

«Услуга должна оказываться качественно, обеспечивая безопасность жизни и здоровья людей, имущества, объектов растительного и животного мира, экологическую безопасность», — говорится в документах.

Работу подрядчика будут контролировать по спутниковой навигации и видео. Прогнозируемое расстояние перевозки мусора — 121 тысяча километров.

Читайте также:
Два претендента. Недавно созданный Омский РЭО хочет строить мусорный полигон в Ачаире
#Общество#Видео#Экология#Качество#Омск#Безопасность#Контракт#Мусор#Подрядчик#Магнит#Отходы#Цена#Евгений Игишев#Полигон#Рубли#Государственные закупки
Подпишитесь
Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников
Сегодня, 03:04
Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту
Сегодня, 03:44
Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года
Сегодня, 04:25
До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
Сегодня, 08:04
Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф
Сегодня, 02:49