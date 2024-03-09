В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Региональный оператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет отвозить мусор из Омска на калачинский полигон. Контракт рассчитан до конца 2024 года, его максимальная цена составляет 16,5 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 18 марта.
Согласно документам на сайте государственных закупок, необходимо будет перевезти почти 6 тысяч тонн отходов. Местом погрузки указан мусоросортировочный комплекс на улице 3-я Казахстанская, выгрузки — полигон в Калачинском районе.
«Услуга должна оказываться качественно, обеспечивая безопасность жизни и здоровья людей, имущества, объектов растительного и животного мира, экологическую безопасность», — говорится в документах.
Работу подрядчика будут контролировать по спутниковой навигации и видео. Прогнозируемое расстояние перевозки мусора — 121 тысяча километров.