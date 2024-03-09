В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон

Региональный оператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет отвозить мусор из Омска на калачинский полигон. Контракт рассчитан до конца 2024 года, его максимальная цена составляет 16,5 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 18 марта.