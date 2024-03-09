На территории детдома в Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

В Колосовке Омской области ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 5 мая текущего года. Такой указ подписал глава региона Виталий Хоценко. Очаг заражения нашли на улице Кирова на территории учреждения для детей-сирот «Колосовский дом детства».