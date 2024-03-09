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На территории детдома в Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

9 марта 2024, 08:36
Фото: 1MI
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Очаг бешенства обнаружили в Колосовке. Ограничения будут действовать до 5 мая.

В Колосовке Омской области ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 5 мая текущего года. Такой указ подписал глава региона Виталий Хоценко. Очаг заражения нашли на улице Кирова на территории учреждения для детей-сирот «Колосовский дом детства».

На территории запретили ввоз-вывоз животных. Также в Колосовке во время карантина нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Бешенство — смертельное для человека заболевание, вызываемое вирусом. Поражает нервную систему, приводит к энцефалопатии и летальному исходу. При контакте с предположительно больным животным нужно немедленно обратиться к врачу.

Отметим, что в прошлом году в Колосовском районе местный житель умер от бешенства. Мужчину укусила собака, к врачам он обратился слишком поздно.

Опасные пятачки. В Омской области вспыхнул очаг смертельной инфекции
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#Здоровье#Омск#Врач#Животные#Карантин#Бешенство#Ограничения#Территория#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Детдом
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