На территории детдома в Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Колосовке Омской области ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 5 мая текущего года. Такой указ подписал глава региона Виталий Хоценко. Очаг заражения нашли на улице Кирова на территории учреждения для детей-сирот «Колосовский дом детства».
На территории запретили ввоз-вывоз животных. Также в Колосовке во время карантина нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.
Бешенство — смертельное для человека заболевание, вызываемое вирусом. Поражает нервную систему, приводит к энцефалопатии и летальному исходу. При контакте с предположительно больным животным нужно немедленно обратиться к врачу.
Отметим, что в прошлом году в Колосовском районе местный житель умер от бешенства. Мужчину укусила собака, к врачам он обратился слишком поздно.