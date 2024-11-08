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Инфекция

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2024
Вирус Коксаки: чем опасна инфекция и как обстоят дела с заболеваемостью в России
8 ноября, 04:11
Вспышка лихорадки Марбург: будет ли эпидемия в России и чем опасны летучие мыши
10 октября, 11:49
Началась вспышка вируса, из-за которого из глаз льется кровь. А омичам пора бояться?
9 октября, 08:56
Волна отступает. Омичам рассказали, сколько в области заболевших коронавирусом
7 октября, 03:52
ВОЗ предупреждает: вирус Марбург рискует стать новой пандемией
4 октября, 08:52
Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп
23 сентября, 04:00
Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
16 августа, 05:54
Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С
Выделенные деньги рассчитаны на три года.
15 марта, 03:01
Карантин в детдоме, подрядчик для вывоза мусора и победа «Авангарда». Омск сегодня
9 марта, 14:12
Опасные пятачки. В Омской области вспыхнул очаг смертельной инфекции
7 марта, 13:14
Новая пандемия или несуществующая болезнь X? Симптомы и мнение иммунологов
25 января, 09:13
15 тысяч случаев за неделю. По Омской области продолжает распространяться ОРВИ
16 января, 11:00
Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой
10 января, 10:48
2023
Двухлетние ограничения. В Омской области отменили карантин из-за смертельной болезни
28 декабря 2023, 04:26
Километровые пробки, цена оливье и опасная инфекция. Омск сегодня
21 декабря 2023, 15:12
Будьте осторожны. Больше десяти тысяч омичей заболели ОРВИ только за одну неделю
Специалисты говорят, что подобные цифры в целом нормальны для текущего эпидемического сезона.
19 декабря 2023, 06:29
Шок. В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
15 ноября 2023, 05:56
Омичам рассказали, как избежать заражения в сезонный подъем заболеваемости ЭВИ
Роспотребнадзор напоминает, что пик заражения энтеровирусной инфекцией отмечается с июля каждого года.
16 августа 2023, 11:59
Опасные твари едва не лишили жизни больше 3 тысяч жителей Омской области
Почти треть от пострадавших жителей — дети.
4 июля 2023, 06:17
В омской гостинице, где жили отравившиеся дети, нашли нарушения
27 июня 2023, 10:15

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