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Ноябрь
Появились новые подробности о претендентах на пост главного тренера «Авангарда»
10 ноября, 10:40
Октябрь
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
Бывший тренер сборной Крикунов рассказал, когда омский «Авангард» начнет выигрывать
29 октября, 06:26
Хорошо играли в отборе, но отдавали шайбу: Звягин — о поражении «Авангарда»
23 октября, 16:46
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Нужно терпение. Экс-нападающий «Авангарда» прокомментировал неудачи омичей
Алексей Терещенко, игравший за «Авангард» в сезоне 2019–2020, подчеркнул необходимость работы команды над своими ошибками и призвал болельщиков не терять веру в команду.
23 октября, 11:38
Конфликт на льду. Капитан «Авангарда» Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»
18 октября, 04:49
«Нет такого понятия, как сдаться»: Звягин — о победе «Авангарда» над «Трактором»
15 октября, 04:23
Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1
14 октября, 16:16
Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Трактором»
14 октября, 09:22
В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы
12 октября, 04:09
«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»
11 октября, 04:06
«Авангард» на выезде с минимальным счетом проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу»
10 октября, 16:19
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
30 сентября, 18:03
Сентябрь
Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
27 сентября, 16:24
Попал в объектив. Хоккейный матч отвлек омского судью от работы на волейболе
В социальные сети попало видео с волейбольного матча омского клуба «Омичка», где судья вместо того, чтобы за игрой, увлечённо смотрит хоккей на ноутбуке.
27 сентября, 08:29
«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач
25 сентября, 18:52
«Допустили ошибки и поплатились за это»: тренер «Авангарда» — о поражении СКА
24 сентября, 04:46
Назад в строй. Канадец Спунер вернулся в команду омского «Авангарда»
20 сентября, 11:53

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