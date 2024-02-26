Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Сложно найти в России человека, который бы ничего не знал о сериале «Слово пацана». Лента рассказывает о криминальных группировках конца 80-х годов. Ну, а Город55 запустил свой сериал в текстовом формате. Узнаем, какие еще движения и субкультуры существовали в Омске. Перед вами третья серия, посвященная фанатам омского хоккея и клуба «Авангард».
За несколько часов до начала матча, когда трибуны пусты, а хоккеисты только готовятся к игре, на «G-Drive Арену» приходят те, для кого «Авангард» не просто название команды. «Авангард» — это неотъемлемая часть жизни. Омские болельщики Евгений Юрьев и Дмитрий Крутов входят в фан-сообщество «Фанатский сектор 4×5». Пока «ястребы» готовятся к плей-офф, корреспондент Евгений Игишев узнал, как в Омске поддерживают команду.
Омичу Евгению Юрьеву только 17 лет. Молодой болельщик приходит на каждый матч «Авангарда». Фанат рассказал, что название фан-сообщества «4×5» не связано с удалением хоккеистов с площадки и игрой в меньшинстве, как можно было подумать. Все оказалось проще.
«На старой „Арене Омск“ было два сектора соединенных, четвертый и пятый, для болельщиков. Отсюда название „4×5“. На фанатку ходит сейчас человек 200—300, может больше. Заходим за несколько часов до матча. Помогаем раскладывать трещотки (бумажный веер болельщика, — прим. ред.) на сиденья, — рассказал омич. — Я сам с 10 лет болею за „Авангард“. Хоккеем занимался, и так получилось, что начал приходить на матчи».
«Арена Омск» уже ушла в историю: здание снесли в 2019 году из-за проблем в конструкции, а название «4×5» прижилось в новом комплексе G-Drive.
Попасть в ряды фанатов несложно.
«Нужно знание кричалок, которые присутствуют на секторе, и любовь к „Авангарду“. Кричалки придумывает актив сектора, те, кто заряжает. Баннеры для фан-сектора помогает делать дизайнер. Клуб иногда делает открытые тренировки для болельщиков. Игроки относятся положительно», — поделился Евгений.
Во время матчей трибуна болельщиков не затихает. Оставим пару фанатских кричалок здесь:
Лишь в одну команду мы верим,
За нее всегда мы болеем,
Никогда в беде не оставим,
Только Омск и только победа!
***
Омский «Авангард»
В нашем сердце навсегда.
Самый лучший клуб страны,
Красно-бело-черные, вперед!
Омич Дмитрий Крутов — фанат «Авангарда» со стажем. Сейчас мужчине 48 лет. Первый раз он пришел на хоккей, будучи подростком, когда в 1987 году только-только открылся спортивно-концертный комплекс «Иртыш». В наше время СКК носит имя хоккеиста Виктора Блинова, но, к сожалению, не работает из-за аварийности здания.
«Родители не приводили. Сам пришел, абсолютно случайно попал. Был период, когда я за 25 лет не пропустил ни одного домашнего матча „Авангарда“. Сейчас я уже с выездами завязал, тяжеловато стало ездить. А вообще у меня больше ста выездов в другие города. Сейчас, конечно, не на все матчи попадаю. Но стараюсь не пропускать», — рассказал Дмитрий.
Работа хоккейного клуба со своими болельщиками была налажена не всегда.
«Все было более спонтанно, никакой организации не было. Ребята чисто на своем энтузиазме — кто хотел, тот ехал. Народу тоже меньше ходило, чем сейчас. На выезды, например, в соседний Новосибирск, могли 4—5 человек поехать», — вспомнил Дмитрий Крутов.
Болельщик по прозвищу Патриарх, в миру Александр Машинский, был настоящей легендой среди фанатов «Авангарда». Он ушел из жизни в 2023 году в возрасте 62 лет. Машинский руководил областной организацией «Болельщики хоккейного клуба „Авангард“» с 2000 по 2006 год. Преданный фанат в один из сезонов пробил «золотой выезд».
«За один сезон посетил абсолютно все матчи „Авангарда“. Единственный человек в Омске, который „золотой выезд“ пробил. Даже в Англию ездил на Континентальный кубок, с „Шеффилдом“ играли», — объяснил Дмитрий Крутов.
Матч 10 апреля 2004 года вписан в историю омского хоккея золотыми буквами. Именно он принес команде первые золотые медали чемпионата страны. «Авангард» играл в Суперлиге, Континентальная хоккейная лига появилась четыре года спустя.
Основное время и овертайм между «Авангардом» и «Металлургом» закончились без шайб. Победитель определился в серии послематчевых бросков. Тогда они еще существовали в плей-офф, в отличие от КХЛ. Победный буллит в ворота «Магнитки» забил чешский легионер Ярослав Беднарж.
«Абсолютно на всех матчах серии был. Первые две игры проиграли на выезде в Магнитогорске. 0:2 проигрывали в серии, уже ни на что не надеялись. Потом выигрываем здесь, в Омске, едем обратно в Магнитогорск на автобусе. Ну, и там феерия», — вспомнил Дмитрий Крутов серию.
Фанат в память о триумфе любимой команды сделал на предплечье татуировку.
Омские болельщики до сих пор вспоминают тренера Валерия Белоусова и хоккеистов «золотого состава»: Сушинского, Затонского, Рябыкина, Субботина, Попова, Твердовского, Соколова, Вьюхина и других игроков.
Повторить успех «ястребам» удалось спустя 17 лет. В сезоне-2020/2021 «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина в КХЛ. «Ястребы» одолели ЦСКА в серии со счетом 4:2. Финальный матч состоялся в Балашихе, где временно играл «Авангард». Поединок закончился с минимальным преимуществом омичей — 1:0. Шайбу забросил Сергей Толчинский.
Так у омича Дмитрия Крутова появилась еще одна победная татуировка.
Когда говорят о футбольных болельщиках, в голове встает образ дерущихся хулиганов. В хоккее же подобное поведение фанатов — редкость.
«Были драки. И у нас в Омске, и на выезде иногда происходят. В основном с новосибирской „Сибирью“. Спонтанно все. В начале сезона было, когда болельщики „Сибири“ пришли в наш сектор, начали скандировать: „Сибирь! “ Потасовка случилась“, — рассказал Евгений Юрьев.
К счастью, в драке никто серьезно не пострадал. Конфликт потух так же быстро, как и разгорелся.
«Иногда на хоккей приходят футбольные болельщики. Начинаются какие-то выяснения отношений, но всегда спокойно разруливается, как правило. В хоккее такой агрессии близко нет. У нас огромное количество друзей в разных городах. Мы к ним приезжаем — нас принимают, они к нам приезжают — мы принимаем. Распрей никаких нет», — сообщил Дмитрий Крутов.
Любовь к хоккею перерастает в дружбу между болельщиками. Фанаты зачастую общаются вне стен хоккейного комплекса. Нередки и романтические отношения: парни и девушки из тусовки болельщиков знакомятся друг с другом, есть примеры создания семей.
«У нас уже не только дружественные, у нас уже, можно сказать, родственные отношения», — заключил Дмитрий Крутов.
Фанатский сектор вмещает пару сотен человек, «G-Drive Арена» рассчитана на 12 тысяч зрителей, а количество болельщиков «Авангарда» в Омске и во всей стране подсчету не поддается. Хоккей объединяет.
Ранее Город55 в рамках проекта «Субкультуры омских пацанов» рассказывал, как в Омске появились первые байкеры, а также как развивалась панк-рок-культура и околомузыкальные тусовки в нашем городе.