Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней

За несколько часов до начала матча, когда трибуны пусты, а хоккеисты только готовятся к игре, на «G-Drive Арену» приходят те, для кого «Авангард» не просто название команды. «Авангард» — это неотъемлемая часть жизни. Омские болельщики Евгений Юрьев и Дмитрий Крутов входят в фан-сообщество «Фанатский сектор 4×5». Пока «ястребы» готовятся к плей-офф, корреспондент Евгений Игишев узнал, как в Омске поддерживают команду.