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Крупное взяточничество

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Июнь
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
13 июня, 09:36
Склонил самостоятельно. В Омске задержали полицейского за получение крупной взятки
7 июня, 14:14
Апрель
Задержали с поличным. В Омске будут судить сотрудника аэропорта за крупные взятки
10 апреля, 10:21
Март
Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня
1 марта, 14:14
Суд наказал инженера, который попался на коррупции во время реставрации собора
1 марта, 09:51
Октябрь 2023
В Советском районном суде нашли ошибки в обвинении экс-главы омского Госстройнадзора
9 октября 2023, 12:24
Сентябрь 2023
Появились подозреваемые в даче взятки экс-директору «Омскоблстройзаказчика»
21 сентября 2023, 08:02
Август 2023
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Он потребовал крупное вознаграждение за приемку работ от строительной фирмы.
30 августа 2023, 04:22

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