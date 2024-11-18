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Ноябрь
Полмиллиона за бетон: омской строительной компании назначили штраф за попытку подкупа
Строительная компания должна будет выплатить штраф на 500 тысяч рублей за попытку подкупа бывшего начальника Госстройнадзора. Компания предложила ему взятку в виде бетона для облегчения приемки строительных работ.
18 ноября, 06:11
Выбросил деньги в траву: директора омского ДРСУ отдали под суд за взятку
14 ноября, 09:50
Октябрь
Встретит Новый год в СИЗО. Омскому экс-министру труда Куприянову снова продлили арест
31 октября, 11:02
Штраф и уголовный срок. В Омске осудили экс-сотрудника Красногорского гидроузла
18 октября, 04:13
Заведующая омской психбольницы пойдет под суд за крупное взяточничество
Из-за действий женщины пациенты больницы питались некачественными продуктами.
15 октября, 12:24
Сентябрь
«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки
19 сентября, 06:31
300 тысяч. В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку
4 сентября, 05:13
Дали взятку. В Омске дипломы двух студентов ОмГУПСа признали недействительными
2 сентября, 04:00
Август
Отрицают вину. В Омске начали судить экс-чиновника с предпринимателем
21 августа, 07:00
Одежда на миллион. В Омске экс-чиновник брал щедрые взятки за покровительство
Свою вину фигуранты дела, которое уже передали в суд, признавать отказываются. У подозреваемых арестовали транспорт, счета и недвижимость.
1 августа, 08:11
Июль
Дело омского экс-министра рассмотрит судья, который оштрафовал Google на 28 млрд
29 июля, 06:07
Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову
29 июля, 05:31
Омского экс-чиновника осудили за взяточничество на стройке Красногорского гидроузла
Начальник техничекого отдела получил 4 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.
23 июля, 06:07
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
4 июля, 11:24
Июнь
Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня
26 июня, 14:00
На скамье подсудимых. Омского чиновника ждет суд из-за взятки в полтора миллиона
26 июня, 13:16
Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
25 июня, 11:42
Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры
19 июня, 06:29
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
13 июня, 09:36

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