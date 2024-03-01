Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в курице, произведенной АО «Омский бекон», антибактериальное лекарственное средство. Необходимо отметить, что наличие таких препаратов в мясе недопустимо.
В телеграм-канале Россельхознадзора уточнили, что в 10 пробах из грудки гриль из 564 до 688 мкг/кг были зафиксированы остатки офлоксацина. Этот препарат может вызвать у человека трудноизлечимые инфекционные заболевания.
Напомним, что в прошлом году в магазинах появились «Пельмени из мяса индейки» без индейки в составе. Сотрудники Россельхознадзора нашли около тонны некачественного товара. В итоге предприниматель получил предостережение за изготовление такой «мясной» продукции, а магазины отделались предупреждениями. А перед этим случаем специалисты нашли 300 тонн зерна с остатками яда.