Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики

Напомним, что в прошлом году в магазинах появились «Пельмени из мяса индейки» без индейки в составе. Сотрудники Россельхознадзора нашли около тонны некачественного товара. В итоге предприниматель получил предостережение за изготовление такой «мясной» продукции, а магазины отделались предупреждениями. А перед этим случаем специалисты нашли 300 тонн зерна с остатками яда.