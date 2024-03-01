Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

иллюстрация

Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики

1 марта 2024, 05:02
Фото: Город55
иллюстрация

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в курице от «Омского бекона»

В 10 пробах из грудки гриль из 564 до 688 мкг/кг зафиксированы остатки офлоксацина.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в курице, произведенной АО «Омский бекон», антибактериальное лекарственное средство. Необходимо отметить, что наличие таких препаратов в мясе недопустимо.

В телеграм-канале Россельхознадзора уточнили, что в 10 пробах из грудки гриль из 564 до 688 мкг/кг были зафиксированы остатки офлоксацина. Этот препарат может вызвать у человека трудноизлечимые инфекционные заболевания.

Напомним, что в прошлом году в магазинах появились «Пельмени из мяса индейки» без индейки в составе. Сотрудники Россельхознадзора нашли около тонны некачественного товара. В итоге предприниматель получил предостережение за изготовление такой «мясной» продукции, а магазины отделались предупреждениями. А перед этим случаем специалисты нашли 300 тонн зерна с остатками яда.

Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Узнать подробнее
Читайте также:
Италия по-казахстански. В Омск попала нелегальная партия пепперониРоссельхознадзор Омской области ищет, кто выбросил яйца на свалкуТонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Мясо#Новости#Ведомство#Курица
Подпишитесь
«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии
Сегодня, 03:40
Будем ждать подробностей: Вадим Чеченко — о списании долгов с Омской области
Сегодня, 05:44
«Две трети — это шикарно»: омские депутаты прокомментировали послание Путина
Сегодня, 03:30
Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор
Сегодня, 06:09
Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев
Сегодня, 07:23