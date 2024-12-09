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Дача взятки

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2024
Покупал элитную недвижимость: в деле чиновника омского минтруда появились новые лица
9 декабря, 13:13
Заведующая омской психбольницы пойдет под суд за крупное взяточничество
Из-за действий женщины пациенты больницы питались некачественными продуктами.
15 октября, 12:24
Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня
26 июня, 14:00
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
Склонил самостоятельно. В Омске задержали полицейского за получение крупной взятки
7 июня, 14:14
Из ряда вон. Почему в Омске взяточник получил штраф вместо срока
27 апреля, 06:59
Задержали с поличным. В Омске будут судить сотрудника аэропорта за крупные взятки
10 апреля, 10:21
Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня
1 марта, 14:14
Суд наказал инженера, который попался на коррупции во время реставрации собора
1 марта, 09:51
Срок готов. В Омске иностранец хотел дать взятку работнику правоохранительных органов
Деньги, предложенные в качестве незаконного вознаграждения, решено передать государству.
22 февраля, 11:44
Вину не признал. В Омске за взятку в 970 тысяч будут судить экс-чиновника Кондратьева
10 января, 06:56
Платные пятерки. Пожилого педагога ОмГТУ обвинили в получении взяток на 300 тысяч
10 января, 06:10
2023
Незаконная просьба. В Омске накажут судебных приставов за получение взятки
Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела.
26 декабря 2023, 12:21
В Советском районном суде нашли ошибки в обвинении экс-главы омского Госстройнадзора
9 октября 2023, 12:24
Стали известны подробности по уголовному делу о взятке главы омского Госстройнадзора
Прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении Анатолия Скоробогатько.
11 сентября 2023, 13:26
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Он потребовал крупное вознаграждение за приемку работ от строительной фирмы.
30 августа 2023, 04:22
Бывший главный налоговик Омской области предстанет перед судом за получение взятки
Экс-глава УФНС получил 10 млн рублей от директора ООО «Нефтегазстроймонтаж».
1 июня 2023, 11:08
В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО
17 мая 2023, 05:07
Получил 1,6 млн. В Омске эксперта Россельхознадзора подозревают во взяточничестве
Эксперт за вознаграждение оставлял без внимания проверку качества сельскохозяйственной продукции.
22 февраля 2023, 03:49
Бывшей студентке омского техникума грозит штраф или срок за взятку преподавателю
Студентка «ОТЖТ» передала 1 тыс. рублей за экзамен и теперь предстанет перед судом.
16 февраля 2023, 12:34

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