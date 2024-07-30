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Опасные вещества

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2024
Проверьте свои тарелки: омичи рискуют здоровьем ради фальшивой икры
На омские прилавки мог попасть деликатес неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре отметили, что есть его слишком опасно для здоровья.
30 июля, 05:31
«Превышает норму в 125 раз». В Омской области за год не ликвидировали свалку с ртутью
7 июня, 12:14
Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня
1 марта, 14:14
В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе
Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.
2 февраля, 13:25
2023
Слепили из того, что было. Омский бизнесмен сделал 386 кило пельменей почти без мяса
За нарушение предприниматель получил предостережение.
11 ноября 2023, 03:38
В Омской области задержали женщину, распространяющую запрещенные вещества по стране
36-летнюю жительницу Армавира с 5 кг запрещенных веществ оперативные сотрудники УМВД задержали в рабочем поселке Крутинка.
7 октября 2023, 04:36
Отравление сидром, опасные вещества в воздухе и грядущие дожди с грозой. Омск за день
6 июня 2023, 14:26
Экстремальное загрязнение. В омских водоемах обнаружили опасные вещества
В водоемах снова выявили превышение ПДК магния, хлоридов, сульфатов, меди, ртути и других веществ.
11 апреля 2023, 08:00
Смерть витала в воздухе. Выяснилось, чем дышали омичи перед Новым годом
Выбросы фиксировались всего дважды, но это повлияло на общий уровень загрязнения воздуха.
12 января 2023, 05:29

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