Должны работать на общий результат. Путин рассказал о новом нацпроекте «Кадры»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
О запуске нового нацпроекта «Кадры» Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию.
«Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования: от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что с начала этого учебного года во всех школах страны проходят уроки профориентации, также большую роль играет заинтересованность руководителей организаций, которые могут работать со школьниками.
«Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята смотрят цеха, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь в эту работу», — обратился президент к руководителям организаций.