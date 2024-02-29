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Путин рассказал о запуске нового нацпроекта «Кадры»

Должны работать на общий результат. Путин рассказал о новом нацпроекте «Кадры»

29 февраля 2024, 10:37
Фото: 1MI

Путин рассказал о запуске нового нацпроекта «Кадры»

Его суть — укрепить связь всех уровней образования и дать возможность школьникам пробовать себя в интересующих профессиях.

О запуске нового нацпроекта «Кадры» Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию.

«Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования: от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что с начала этого учебного года во всех школах страны проходят уроки профориентации, также большую роль играет заинтересованность руководителей организаций, которые могут работать со школьниками.

«Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята смотрят цеха, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь в эту работу», — обратился президент к руководителям организаций.
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Кадры#Новости#Нацпроект#Президент путин#Президент#Послание Федеральному собранию#Анастасия Баянова
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