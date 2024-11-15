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Ноябрь
Еще один заместитель министра здравоохранения Омской области уйдет в отставку
15 ноября, 11:36
Октябрь
Олег Белявский: за пять лет мы трудоустроили на Омский НПЗ 400 молодых специалистов
30 октября, 09:00
Работа на долгие годы. Пути трудовых династий сотрудников «Омскэлектро»
21 октября, 12:51
Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского
15 октября, 06:00
«Газпром нефть» инвестировала в развитие российских колледжей больше 250 млн рублей
3 октября, 13:05
Сентябрь
Приехал из Оренбурга. На должность руководителя омского ФСБ назначили новое лицо
25 сентября, 05:56
В мэрии Омска открылись вакансии для замдиректоров департаментов. Сколько им платят
20 сентября, 05:50
«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы
16 сентября, 06:00
Виталий Хоценко обсудил с гендиректором ОДК выпуск новых авиадвигателей в Омске
15 сентября, 05:22
Август
Ради кадров и наук. Правительство Омской области и МГТУ договорились о сотрудничестве
Уже 11-й по счету форум «Технопром» принес для Омской области новые и очень важные «связи»: инженерные школы региона и Московского государственного технического университета «СТАНКИН» будут вместе работать на развитие отрасли станкостроения.
28 августа, 13:13
Российский индекс RSBI показал снижение деловой активности среднего и малого бизнеса
26 августа, 05:13
Кадровый марафон. В Омске срочно требуются водители, бухгалтеры и слесари
В омских предприятиях очень ждут новых сотрудников. Вакансии самые разнообразные: от офисных работников до разнорабочих. В некоторых организациях даже предлагают обучение за счет компании.
15 августа, 06:55
Выпускники базовой кафедры «Газпром нефти» в ОмГТУ получили работу на Омском НПЗ
В 2024 году стены Омского технического университета покинули 17 выпускников — все они получили предложения работы на Омском нефтеперерабатывающем заводе.
2 августа, 10:10
«Газпромнефть-СМ» внедряет новые форматы обучения профессионалов нефтепереработки
В рамках двухлетнего профориентационного проекта омские студенты смогли освоить производственные процессы и технологию выпуска смазочных материалов.
2 августа, 06:58
Июль
Омичам рассказали, как «Тепловая компания» спасает изношенные теплосети
18 июля, 07:18
Июнь
Нужда в людях. Губернатор озвучил данные по дефициту кадров в Омской области
На ярмарке трудоустройства местные работодатели должны рассказать об актуальных предложениях для омичей.
27 июня, 13:00
В прошлом году 30 тысяч омичей нашли новую работу, половина из них — в «оборонке»
20 июня, 04:59
«Ростех» займется подготовкой специалистов-омичей для авиационных предприятий
Соглашение о сотрудничестве в обучении специализированного персонала глава Омской области и ГК «Ростех» заключили на ПМЭФ-2024.
6 июня, 07:19
Цифровую трансформацию Омской области проведут при помощи технологий фирмы 1С
Цифровые решения, разработанные в компании, будут применяться при подготовке кадров для информационных технологий и в развитии электронных сервисов региона.
5 июня, 15:10
Май
Опубликовано видео с места ДТП с участием главы района Омской области
26 мая, 05:45

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