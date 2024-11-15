Ради кадров и наук. Правительство Омской области и МГТУ договорились о сотрудничестве

Уже 11-й по счету форум «Технопром» принес для Омской области новые и очень важные «связи»: инженерные школы региона и Московского государственного технического университета «СТАНКИН» будут вместе работать на развитие отрасли станкостроения.