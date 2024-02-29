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Послание Федеральному собранию

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26 февраля 2023
Послание Путина, подорожание проезда, фильм Познера об омском «Авангарде»
26 февраля 2023, 09:24
25 февраля 2023
Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков прокомментировал послание президента
Дмитрий Ушаков прокомментировал послание президента к Федеральному собранию в контексте развития экономики Омской области.
25 февраля 2023, 08:27
22 февраля 2023
Губернатор Омской области прокомментировал послание президента
В приоритете — социальные вопросы.
22 февраля 2023, 02:35
21 февраля 2023
Президент сообщил о грядущих повышениях МРОТ и налоговых вычетов
21 февраля 2023, 11:08
В послании к Федеральному собранию Путин предложил отпускать военных домой на 14 дней
Речь шла о 14 днях без учета времени на дорогу.
21 февраля 2023, 10:21
Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО
Президент распорядился в 2023 году создать фонд государственной помощи и закрепить социального работника за семьями участников спецоперации.
21 февраля 2023, 09:56

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