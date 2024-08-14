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Президент путин

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Август
Президент подписал указ. Восьмой арбитражный суд в Омске возглавил опытный юрист
14 августа, 07:54
Июль
Владимир Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
8 июля, 12:18
Январь
Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей
23 января, 09:26
Декабрь 2023
Владимир Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на должность президента России
18 декабря 2023, 14:21
Не Путиным единым. Необычные кандидатуры, претендующие на место президента РФ
18 декабря 2023, 12:06
Омская журналистка спросила у Путина о планах по расширению трассы Тюмень-Новосибирск
Вопрос президенту задала корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева.
14 декабря 2023, 13:53
Владимир Путин рассказал о настоящем и будущем российской гражданской авиации
14 декабря 2023, 12:05
Август 2023
Президент Путин похвалил врио губернатора Омской области Хоценко за работу в регионе
Президент обозначил ключевые вопросы, которые может решить Хоценко.
28 августа 2023, 11:01

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