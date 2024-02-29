Путин анонсировал запуск нового нацпроекта для поддержки семей с детьми

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал запуск нового нацпроекта, направленного на поддержку семей с детьми.
«Важно, чтобы все меры были эффективными и действенными, давали ощутимый результат. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — „Семья“», — рассказал президент.
Кроме того, Путин поблагодарил руководство регионов за организацию дополнительных мер поддержки. Тем субъектам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, глава государства предложил индивидуальную помощь.
«До конца 2030 года направим этим регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года», — добавил Путин.