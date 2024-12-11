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Президент РФ

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2024
Сенатор Евстифеев предложил перенести «Почту России» в Омск
11 декабря, 07:57
Путин подписал закон об освобождении от наказания подсудимых за участие в СВО
Судебное дело будет прекращаться на момент службы.
2 октября, 15:09
Ключевые заявления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума
5 сентября, 12:15
Смена статуса. Сергей Балдин окончательно занял пост главы омского УФСИН
1 сентября, 08:44
«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак
Жители Верхнего Карбуша прививают водителям мотивацию ехать тише: на одной из улиц деревни появился дорожный знак с «угрожающим» содержанием.
4 августа, 12:33
Владимир Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
8 июля, 12:18
Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное
23 марта, 13:22
Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в Подмосковье
23 марта, 12:45
Выборы президента России в 2024 году: как и за кого можно проголосовать
11 марта, 04:39
Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей
23 января, 09:26
2023
Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России
28 декабря 2023, 08:28
Работают 10 точек. В Омской области открыли штаб общественной поддержки Путина
Собирать подписи в поддержку Путина будут с 23 декабря.
23 декабря 2023, 03:22
Владимир Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на должность президента России
18 декабря 2023, 14:21
Не Путиным единым. Необычные кандидатуры, претендующие на место президента РФ
18 декабря 2023, 12:06
Омская журналистка спросила у Путина о планах по расширению трассы Тюмень-Новосибирск
Вопрос президенту задала корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева.
14 декабря 2023, 13:53
Виталий Хоценко поучаствовал в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири
Обсуждались меры по обеспечению технологического суверенитета страны с использованием научно-производственного потенциала регионов.
1 ноября 2023, 03:27
Виталий Хоценко на автомобиле «Победа» принял участие в автопробеге «Команда Путина»
В Омске прошел автопробег, посвященный поддержке курса президента страны.
7 октября 2023, 09:12
Виталий Хоценко поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения
Губернатор пожелал главе страны счастья, благополучия и долгих лет жизни.
7 октября 2023, 04:26
Путин поздравил Виталия Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области
На встрече с избранными главами регионов президент обозначил задачи, которые предстоит решить в первую очередь.
28 сентября 2023, 14:13
Владимир Путин поаплодировал пилотам, посадившим борт из Сочи до Омска в поле
Президенту доложили об авиационном происшествии на заседании Восточного экономического форума.
12 сентября 2023, 06:35

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