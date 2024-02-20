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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

иллюстрация

За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах

20 февраля 2024, 12:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске после концерта певца Shaman зрителей развезут на специальных автобусах

Гостей ледового шоу, которое состоится на выходных, также собираются везти домой на шаттлах.

На «G-Drive Арене» вновь проводят мероприятия. Спортивный комплекс быстро стал одной из главных площадок города. Так, в ближайшие дни там состоятся ледовое шоу «Шахерезада» и концерт певца Shaman.

Первое событие запланировано на воскресенье, 25 февраля, второе — на вторник, 27 февраля. Как рассказали в администрации Омска, для зрителей предусмотрен развоз. Их отправят по домам на автобусах большого класса.

Транспорт пустят по специальным маршрутам, уточнили в пресс-службе мэрии. Речь идет о № 501-520. Шаттлы подъедут к ледовой арене за 15 минут до окончания шоу (18:45) и концерта (20:45) соответственно.

В администрации добавили, что автобусы будут останавливаться в нужных местах по просьбе пассажиров. За проезд при этом нужно платить по городскому тарифу.

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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Концерт#Автобусы#Шоу#G-Drive Арена#Алина Ясинская
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