За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
На «G-Drive Арене» вновь проводят мероприятия. Спортивный комплекс быстро стал одной из главных площадок города. Так, в ближайшие дни там состоятся ледовое шоу «Шахерезада» и концерт певца Shaman.
Первое событие запланировано на воскресенье, 25 февраля, второе — на вторник, 27 февраля. Как рассказали в администрации Омска, для зрителей предусмотрен развоз. Их отправят по домам на автобусах большого класса.
Транспорт пустят по специальным маршрутам, уточнили в пресс-службе мэрии. Речь идет о № 501-520. Шаттлы подъедут к ледовой арене за 15 минут до окончания шоу (18:45) и концерта (20:45) соответственно.
В администрации добавили, что автобусы будут останавливаться в нужных местах по просьбе пассажиров. За проезд при этом нужно платить по городскому тарифу.