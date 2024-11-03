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Ноябрь
Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину
3 ноября, 03:46
Сергей Лазарев, «Ночные снайперы» и звезды 80-х: какие концерты ждут омичей в ноябре
1 ноября, 03:00
Сентябрь
Омич стал победителем в шоу Гарика Мартиросяна и увез домой миллион рублей
21 сентября, 04:52
Гарик Харламов подтвердил, что Comedy Club закрывается
Прощальный выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ уже сегодня.
20 сентября, 14:10
Омичка Вероника Гофман заняла второе место в реалити шоу «Богиня свиданий»
18 сентября, 12:59
12-летний роллер из Омска примет участие в семейном шоу на популярном телеканале
18 сентября, 12:06
В Омске начали продавать билеты на чемпионат России по фигурному катанию 2025 года
На днях в регионе открылась продажа на долгожданный чемпионат России по фигурному катанию 2025 года, который пройдет на «G-Drive Арена».
16 сентября, 07:36
Жительница Омской области стала участницей нового сезона реалити- шоу «Пацанки»
3 сентября, 14:43
Август
Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
31 августа, 04:00
Омич попытается рассмешить Гарика Мартиросяна в шоу «История на миллион»
29 августа, 12:46
Блогер и автомеханик из Омска сразится за звание лучшей жены на телеканале «Пятница!»
На телеканале «Пятница!» начался второй сезон реалити-шоу «Четыре жены», среди участниц оказалась омичка Олеся, девушка ведет свой автоблог и занимается кузовным ремонтом.
1 августа, 13:30
Июль
Парень с опытом. Омич станет ведущим нового шоу на телеканале НТВ
Развлекательный проект, рассчитанный на семейный просмотр, где свои таланты сможет показать любой ребенок, будет вести Арсений Попов — уроженец Омска.
22 июля, 05:46
Июнь
Удивить «короля тортов». Подросток из Омска приняла участие в шоу «Кондитер»
Новый выпуск выйдет 25 июня на телеканале «Пятница!».
25 июня, 08:42
Интимная жизнь и сожаления: Оксана Самойлова и Джиган прошли детектор лжи
Российский рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова впервые дали совместное интервью на телевидении. Вопросы задавал Павел Воля. Интересные подробности из личной жизни пары — в материале Города55.
17 июня, 19:10
Борьба окончена. Президент омского «Иртыша» Сычев покинул проект «Титаны» на ТНТ
10 июня, 04:31
Поющий фотограф. Омич Владимир Кудринский стал участником шоу «Песни от всей души»
3 июня, 03:51
Май
10 млн и звание Титана. Президент омского «Иртыша» Сычев принял участие в шоу на ТНТ
27 мая, 08:35
Романтический эксперимент. Омичка примет участие в реалити-шоу на канале «Пятница!»
25-летняя омичка Варвара Помогалова примет участие в новом сезоне проекта «Мистер Х», первый выпуск покажут уже сегодня.
23 мая, 09:48
Февраль
Свадьба перед камерами, демонтаж долгостроя и ужасная вонь. Омск в субботу
24 февраля, 13:23
Свадьба перед камерами. Пара из Омска выиграла миллион в популярном телепроекте
Торжество прошло в современном казахском стиле, молодожены потратили на него 900 тысяч рублей.
24 февраля, 03:39

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