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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Кормилец рассказал об улучшении ситуации с водителями общественного транспорта

Вадим Кормилец рассказал о снижении некомплекта водителей омских автобусов

20 февраля 2024, 10:07
Фото: Город55

Кормилец рассказал об улучшении ситуации с водителями общественного транспорта

По словам директора дептранса, чтобы полностью укомплектовать ПАТП №8 нужно около 170 водителей.

Сейчас нехватка водителей на муниципальных автобусах составляет 20%, для полной укомплектованности и планового выпуска подвижного состава ПАТП №8 не хватает порядка 170 человек.

Однако в Омске, как уверяет Вадим Кормилец, ситуация с общественным транспортом не самая плохая. В соседнем Новосибирске, например, нехватка водителей составляет около 35%, в Томске доходит до 50%, а в Воронеже — до 70%. По мнению главы дептранса, в Омске сохранять меньший процент некомплекта удается благодаря повышению зарплат для водителей.

В городском департаменте транспорта также отметили, что снижение нехватки водителей — это одна из главных задач. Сейчас средняя зарплата водителя автобуса составляет более 70 тысяч рублей.

Ранее Город55 писал о наказании для перевозчика, который использовал для перевозки пассажиров неисправный транспорт.

Вечно опаздывающий автобус. Омского перевозчика наказали за неисправный транспорт
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