Вадим Кормилец рассказал о снижении некомплекта водителей омских автобусов

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сейчас нехватка водителей на муниципальных автобусах составляет 20%, для полной укомплектованности и планового выпуска подвижного состава ПАТП №8 не хватает порядка 170 человек.
Однако в Омске, как уверяет Вадим Кормилец, ситуация с общественным транспортом не самая плохая. В соседнем Новосибирске, например, нехватка водителей составляет около 35%, в Томске доходит до 50%, а в Воронеже — до 70%. По мнению главы дептранса, в Омске сохранять меньший процент некомплекта удается благодаря повышению зарплат для водителей.
В городском департаменте транспорта также отметили, что снижение нехватки водителей — это одна из главных задач. Сейчас средняя зарплата водителя автобуса составляет более 70 тысяч рублей.
Ранее Город55 писал о наказании для перевозчика, который использовал для перевозки пассажиров неисправный транспорт.