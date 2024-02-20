Вадим Кормилец рассказал о снижении некомплекта водителей омских автобусов

Однако в Омске, как уверяет Вадим Кормилец, ситуация с общественным транспортом не самая плохая. В соседнем Новосибирске, например, нехватка водителей составляет около 35%, в Томске доходит до 50%, а в Воронеже — до 70%. По мнению главы дептранса, в Омске сохранять меньший процент некомплекта удается благодаря повышению зарплат для водителей.