gorod55.ru
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G-Drive Арена

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Ноябрь
Трехмерный город. На картах Омска появились здания и памятники в 3D
8 ноября, 02:48
«Авангард» среди лидеров: омский клуб вошел в десятку самых посещаемых команд Европы
«Авангард» вошел в топ-10 самых популярных хоккейных клубов Европы по версии портала Metaratings.ru, заняв восьмое место в рейтинге.
4 ноября, 05:01
Октябрь
SHAMAN возвращается: когда в Омске состоится концерт популярного певца
29 октября, 06:17
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
Билеты раскуплены. Омские казаки не смогли отменить концерт Арбениной
12 октября, 08:18
Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию в Омске
Соревнования состоятся с 19 по 22 декабря на G-Drive Арене.
11 октября, 04:03
Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала амбассадором омской арены
8 октября, 09:59
Сентябрь
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Казаки потребовали отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене в Омске
30 сентября, 12:32
«Легенды на колесах». В Омске откроется передвижная выставка «Внутри КХЛ»
30 сентября, 08:03
В Омске ищут редактора, который займется дизайном медиафасада G-Drive Арены
25 сентября, 07:34
Три безответных шайбы от «Автомобилиста». Омский «Авангард» продолжил серию неудач
21 сентября, 00:08
В Омске начали продавать билеты на чемпионат России по фигурному катанию 2025 года
На днях в регионе открылась продажа на долгожданный чемпионат России по фигурному катанию 2025 года, который пройдет на «G-Drive Арена».
16 сентября, 07:36
Спустя три года. На городских картах появилась улица «Омского Авангарда»
8 сентября, 11:47
Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска
3 сентября, 07:26
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
2 сентября, 06:26
Август
Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»
25 августа, 02:02
«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова
23 августа, 05:12
«Авангард» пропустил 5 шайб от «Трактора» и проиграл стартовый матч мемориала Блинова
20 августа, 16:00
«Не хочет стать жертвой политиканов»: Рябыкин — об отказах Ягра вернуться в Омск
12 августа, 03:03

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