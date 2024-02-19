Вечно опаздывающий автобус. Омского перевозчика наказали за неисправный транспорт

Выяснилось, что предприниматель использовал для перевозок нелицензионный автобус. Автомобили не были оборудованы тахографами и выпускались в линию с неисправностями, которые вовсе запрещают их использование. Кроме того, автобус № 132 зачастую отправляли с опозданием.