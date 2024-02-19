Вечно опаздывающий автобус. Омского перевозчика наказали за неисправный транспорт

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Жители Омска часто жаловались на работу автобуса № 132. После обращения граждан прокуратура Ленинского округа организовала проверку перевозчика.
Выяснилось, что предприниматель использовал для перевозок нелицензионный автобус. Автомобили не были оборудованы тахографами и выпускались в линию с неисправностями, которые вовсе запрещают их использование. Кроме того, автобус № 132 зачастую отправляли с опозданием.
В итоге из-за нарушений перевозчика привлекли к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.1.2 и частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Вдобавок окружная прокуратура будет следить за исполнением графика движения.