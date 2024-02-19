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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:12

иллюстрация

Вечно опаздывающий автобус. Омского перевозчика наказали за неисправный транспорт

19 февраля 2024, 05:05
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура наказала перевозчика за неисправные автобусы

Окружная прокуратура проследит за исполнением графика движения.

Жители Омска часто жаловались на работу автобуса № 132. После обращения граждан прокуратура Ленинского округа организовала проверку перевозчика.

Выяснилось, что предприниматель использовал для перевозок нелицензионный автобус. Автомобили не были оборудованы тахографами и выпускались в линию с неисправностями, которые вовсе запрещают их использование. Кроме того, автобус № 132 зачастую отправляли с опозданием.

В итоге из-за нарушений перевозчика привлекли к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.1.2 и частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Вдобавок окружная прокуратура будет следить за исполнением графика движения.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости
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