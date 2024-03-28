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Лисы

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2024
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
28 марта, 06:05
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Битва лидеров Востока. Омский «Авангард» на домашнем льду примет «Металлург»
17 февраля, 01:18
Битва за первое место в Конференции и Лиге. «Авангард» встретится с «Металлургом»
«Авангард» в настоящее время расположился на второй строчке в турнирной таблице как Восточной конференции, так и чемпионата КХЛ в целом.
2 февраля, 04:19
2023
Дополнительную добычу лисиц в Омской области разрешат только в крайнем случае
Минприроды отреагировало на ажиотаж в СМИ, касающийся возможного истребления лисиц из-за бешенства.
8 февраля 2023, 07:00

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