Под сводами омской G-Drive Арены появится новый стяг. Его посвятят Мариненко

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Под сводами G-Drive Арены появится новый стяг, его посвятят хоккеисту Николаю Мариненко. Торжественная церемония пройдет в ближайшую субботу, 17 февраля, перед матчем с магнитогорским «Металлургом».
Николай Мариненко родился в 1963 году, является воспитанником омского хоккея. Игрок провел за «Авангард» 332 матча. Бронзовый призер чемпионата Межнациональной хоккейной лиги 1996 года. Лучший снайпер команды 1985 года — 58 шайб, 1989 года — 50, 1990 года — 36. Лучший бомбардир «Авангарда» 1985, 1989, 1990, 1996 годов. Занимает 3-е место в списке снайперов команды за всю историю (231 шайба).
Рекорды Мариненко — 7 шайб в одном матче и 58 шайб в 52 играх в чемпионате 1985 года. Болельщикам хоккеист известен также по прозвищу «Коля-гол».
Отметим, что в настоящее время в Арене уже висят стяги, посвященные тренерам Владимиру Кукушкину, Леониду Киселеву, Валерию Белоусову и игрокам Виктору Блинову, Александру Вьюхину, Алексею Черепанову.