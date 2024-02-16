Под сводами омской G-Drive Арены появится новый стяг. Его посвятят Мариненко

Николай Мариненко родился в 1963 году, является воспитанником омского хоккея. Игрок провел за «Авангард» 332 матча. Бронзовый призер чемпионата Межнациональной хоккейной лиги 1996 года. Лучший снайпер команды 1985 года — 58 шайб, 1989 года — 50, 1990 года — 36. Лучший бомбардир «Авангарда» 1985, 1989, 1990, 1996 годов. Занимает 3-е место в списке снайперов команды за всю историю (231 шайба).