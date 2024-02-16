Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

На омской G-Drive Арене появится стяг в честь Николая Мариненко

Под сводами омской G-Drive Арены появится новый стяг. Его посвятят Мариненко

16 февраля 2024, 06:32
Фото: Евгений Игишев / Город55

На омской G-Drive Арене появится стяг в честь Николая Мариненко

Торжественная церемония, посвященная хоккеисту, пройдет в субботу, 17 февраля, перед матчем с «Металлургом».

Под сводами G-Drive Арены появится новый стяг, его посвятят хоккеисту Николаю Мариненко. Торжественная церемония пройдет в ближайшую субботу, 17 февраля, перед матчем с магнитогорским «Металлургом».

Николай Мариненко родился в 1963 году, является воспитанником омского хоккея. Игрок провел за «Авангард» 332 матча. Бронзовый призер чемпионата Межнациональной хоккейной лиги 1996 года. Лучший снайпер команды 1985 года — 58 шайб, 1989 года — 50, 1990 года — 36. Лучший бомбардир «Авангарда» 1985, 1989, 1990, 1996 годов. Занимает 3-е место в списке снайперов команды за всю историю (231 шайба).

Рекорды Мариненко — 7 шайб в одном матче и 58 шайб в 52 играх в чемпионате 1985 года. Болельщикам хоккеист известен также по прозвищу «Коля-гол».

Отметим, что в настоящее время в Арене уже висят стяги, посвященные тренерам Владимиру Кукушкину, Леониду Киселеву, Валерию Белоусову и игрокам Виктору Блинову, Александру Вьюхину, Алексею Черепанову.

Играли только первые два периода: тренер «Авангарда» — о поражении «Автомобилисту»
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Омск#Матч#Хоккеист#Рекорд#Тренер#G-Drive Арена#Торжественная церемония#Евгений Игишев#Виктор Блинов#Игрок#Металлург
Подпишитесь
Все не так просто. В омской полиции рассказали подробности «избиения» школьника
Сегодня, 02:58
Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии
Сегодня, 06:58
Полетит! На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 08:06
Все реально. Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске
Сегодня, 08:48
Ищут учителей с «горящими глазами». В Омске не хватает почти 700 педагогов
Сегодня, 04:58
Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега
Сегодня, 02:00