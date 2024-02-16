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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

иллюстрация

Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом

16 февраля 2024, 07:48
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске осудят 7 участников банды сутенеров

Лидер банды свою вину отрицает.

В Омске завершилось расследование уголовного дела о незаконном занятии проституцией, вовлечении девушек в эту деятельность, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Перед судом предстанут 7 человек.

Выяснилось, что обвиняемые искали омичек, нуждающихся в дополнительном заработке. Им обещали стабильный высокий доход, конфиденциальность и безопасность. Однако некоторых девушек насильно заставляли работать, а при попытках уйти им угрожали и оказывали психологическое давление. Кроме того, фигуранты дела дважды вымогали деньги в обмен на покровительство, прибегая к насилию.

46-летний организатор незаконного бизнеса уже привлекался за аналогичные преступления. В этот раз он отвечал за рабочий график, распределение ролей, принимал заказы, отвозил девушек и получал деньги от клиентов. Во время обыска в его квартире нашли оружие. К его обвинению добавили незаконное приобретение, хранение и ношение.

В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи граждан. Кроме лидера, все остальные признали вину. Уголовное дело направлено в суд.

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