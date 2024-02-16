Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом

46-летний организатор незаконного бизнеса уже привлекался за аналогичные преступления. В этот раз он отвечал за рабочий график, распределение ролей, принимал заказы, отвозил девушек и получал деньги от клиентов. Во время обыска в его квартире нашли оружие. К его обвинению добавили незаконное приобретение, хранение и ношение.