Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В Омске завершилось расследование уголовного дела о незаконном занятии проституцией, вовлечении девушек в эту деятельность, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Перед судом предстанут 7 человек.
Выяснилось, что обвиняемые искали омичек, нуждающихся в дополнительном заработке. Им обещали стабильный высокий доход, конфиденциальность и безопасность. Однако некоторых девушек насильно заставляли работать, а при попытках уйти им угрожали и оказывали психологическое давление. Кроме того, фигуранты дела дважды вымогали деньги в обмен на покровительство, прибегая к насилию.
46-летний организатор незаконного бизнеса уже привлекался за аналогичные преступления. В этот раз он отвечал за рабочий график, распределение ролей, принимал заказы, отвозил девушек и получал деньги от клиентов. Во время обыска в его квартире нашли оружие. К его обвинению добавили незаконное приобретение, хранение и ношение.
В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи граждан. Кроме лидера, все остальные признали вину. Уголовное дело направлено в суд.