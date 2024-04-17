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Аварийная посадка

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Апрель
Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
Пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, это произошло после окончания расследования Росавиации.
17 апреля, 11:58
Февраль
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
Январь
Арендовали поле. Самолет рейса Омск-Сочи простоит под Новосибирском еще год
9 января, 11:37
Сентябрь 2023
Не рассчитали. Самолет Сочи-Омск приземлился в Новосибирске из-за ошибки пилотов
Такая информация находится в предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков.
26 сентября 2023, 12:47
Стала известна сумма ущерба после посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеницу
Авиакомпания готова возместить весь материальный ущерб, однако глава хозяйства уверен, что это не важно, главное — «что люди живы».
15 сентября 2023, 10:51

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