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Вынужденная посадка

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2024
Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
Пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, это произошло после окончания расследования Росавиации.
17 апреля, 11:58
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
2023
Спутник холодов. Самолет рейса Сочи-Омск до сих пор находится в пшеничном поле
26 декабря 2023, 11:52
С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле
Авиаперевозчик попросил не пахать поле, пока технические работы будут не выполнены.
5 октября 2023, 06:23
Не рассчитали. Самолет Сочи-Омск приземлился в Новосибирске из-за ошибки пилотов
Такая информация находится в предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков.
26 сентября 2023, 12:47
«Приготовьтесь к удару». Пассажирка рассказала, как садился в поле самолет Сочи-Омск
12 сентября 2023, 12:27
«Авангард» позвал пассажиров и экипаж рейса Сочи-Омск на бесплатные домашние матчи
Хоккеисты таким образом хотят поддержать переживших сильный стресс.
12 сентября 2023, 08:11
Экипаж рейса Сочи-Омск планируют представить к государственным наградам
12 сентября 2023, 06:27
2022
Подал сигнал тревоги. Летевший рейсом Сочи - Омск Boeing 737 вынужденно прервал полет
9 июля 2022, 07:16

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