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иллюстрация

Гнал на красный. В Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС

16 февраля 2024, 05:48
Фото: Город55
иллюстрация

В омских Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС

Автомобиль принадлежал матери мальчика, но она даже не подозревала, что ее ребенок сел за руль и уехал кататься по городу.

В региональном УМВД рассказали о ночной погоне в городке Нефтяников. Инспекторы обратили внимание на ВАЗ-21074 и потребовали водителя остановиться, но он не послушал.

Более того, это оказался гонщик — он дал газу и попытался скрыться от сотрудников правопорядка. Водителю было так все равно, что он проезжал на красный сигнал светофора, но аварии не случилось.

У дома № 30 по улице Загородной его остановили. За рулем сидел парень 2009 года рождения. На место происшествия сразу же вызвали его мать. Женщина сообщила, что это ее автомобиль, но была совсем не в курсе, что ребенок устроил гонки по городу.

Как уточнили в пресс-службе полиции, теперь этот инцидент будут обсуждать с семьей уже инспекторы по делам несовершеннолетних.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Погоня ГИБДД#Погоня#Новости#Несовершеннолетний#Госавтоинспекция#Водитель без прав#Алина Ясинская#Несовершеннолетний водитель
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