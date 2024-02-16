Гнал на красный. В Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В региональном УМВД рассказали о ночной погоне в городке Нефтяников. Инспекторы обратили внимание на ВАЗ-21074 и потребовали водителя остановиться, но он не послушал.
Более того, это оказался гонщик — он дал газу и попытался скрыться от сотрудников правопорядка. Водителю было так все равно, что он проезжал на красный сигнал светофора, но аварии не случилось.
У дома № 30 по улице Загородной его остановили. За рулем сидел парень 2009 года рождения. На место происшествия сразу же вызвали его мать. Женщина сообщила, что это ее автомобиль, но была совсем не в курсе, что ребенок устроил гонки по городу.
Как уточнили в пресс-службе полиции, теперь этот инцидент будут обсуждать с семьей уже инспекторы по делам несовершеннолетних.