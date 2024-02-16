Гнал на красный. В Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС

У дома № 30 по улице Загородной его остановили. За рулем сидел парень 2009 года рождения. На место происшествия сразу же вызвали его мать. Женщина сообщила, что это ее автомобиль, но была совсем не в курсе, что ребенок устроил гонки по городу.