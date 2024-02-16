Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Стало известно, что происходит на пшеничном поле в Новосибирской области, куда экстренно приземлился самолет рейса Сочи-Омск в прошлом году. Изначально «Уральские авиалинии» хотели после этого случая еще использовать лайнер, но спустя четыре месяца решено было попрощаться с ним.
На месте все это время, как сообщали в авиакомпании, работали эксперты, оценивавшие состояние воздушного судна. Объект даже загораживали забором, но оказалось, что на самолет приходят посмотреть немало любопытных.
Там проводят экскурсии, рассказал «Омск-информу» глава Убинского района Олег Конюк. По его словам, самолет стал главной местной достопримечательностью. Все, кто хотел побывать на поле, уже побывал, отметил спикер. Сейчас же на место едут жители Новосибирска и те, кто находится в области проездом. Зимой туристов, желающих взглянуть на воздушное судно, поменьше, но они все равно приезжают.
Напомним, что экстренная посадка лайнера принесла убытки в сельскохозяйственной отрасли Убинскому району. При этом «Уральские авиалинии» решили не торопиться с утилизацией, а арендовали поле. Как ранее говорил Конюк, территорию будут использовать, вероятно, один год.