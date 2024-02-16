Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии

Там проводят экскурсии, рассказал «Омск-информу» глава Убинского района Олег Конюк. По его словам, самолет стал главной местной достопримечательностью. Все, кто хотел побывать на поле, уже побывал, отметил спикер. Сейчас же на место едут жители Новосибирска и те, кто находится в области проездом. Зимой туристов, желающих взглянуть на воздушное судно, поменьше, но они все равно приезжают.