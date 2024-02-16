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иллюстрация

Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии

16 февраля 2024, 06:58
Фото: Город55
иллюстрация

У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии

По словам главы муниципального района, взглянуть на воздушное судно приезжают не только жители Новосибирской области, но и из Омской.

Стало известно, что происходит на пшеничном поле в Новосибирской области, куда экстренно приземлился самолет рейса Сочи-Омск в прошлом году. Изначально «Уральские авиалинии» хотели после этого случая еще использовать лайнер, но спустя четыре месяца решено было попрощаться с ним.

На месте все это время, как сообщали в авиакомпании, работали эксперты, оценивавшие состояние воздушного судна. Объект даже загораживали забором, но оказалось, что на самолет приходят посмотреть немало любопытных.

Там проводят экскурсии, рассказал «Омск-информу» глава Убинского района Олег Конюк. По его словам, самолет стал главной местной достопримечательностью. Все, кто хотел побывать на поле, уже побывал, отметил спикер. Сейчас же на место едут жители Новосибирска и те, кто находится в области проездом. Зимой туристов, желающих взглянуть на воздушное судно, поменьше, но они все равно приезжают.

Напомним, что экстренная посадка лайнера принесла убытки в сельскохозяйственной отрасли Убинскому району. При этом «Уральские авиалинии» решили не торопиться с утилизацией, а арендовали поле. Как ранее говорил Конюк, территорию будут использовать, вероятно, один год.

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#Общество#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Россия#Новости#Сибирь#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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