Авария с участием министра, штормовое предупреждение и жилье для сирот. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новость №1. В ДТП на омской трассе пострадал замминистра труда Сергей Добрых
Сегодня утром на автодороге Омск-Муромцево случилось жуткое ДТП. Водитель легкового автомобиля после столкновения с маршруткой погиб на месте происшествия, а его пассажир и другие пострадавшие были доставлены в больницу. Позже оказалось, что в машине вместе с погибшим находился замминистра труда региона Сергей Добрых, но ему удалось избежать серьезных травм.
Новость №2. Из-за сильной метели в Омской области объявили штормовое предупреждение
Из-за мощного ветра и снегопада в Омской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС. Жителей региона предупредили, что погодные условия могут стать причиной аварий и заторов на дорогах. По этой же причине было ограничено движение на участках омских трасс. Спасатели призывают омичей быть внимательнее и не совершать необдуманных маневров.
Новость №3. Омские сироты вынуждены жить в разваливающемся здании военкомата
По словам сирот, именно там им выдали квартиры. Жилье предоставили в рабочем поселке Оконешниково, но дом уже трещит по швам. Как рассказал автор видео, которое опубликовали в городском паблике в соцсети, в доме раньше располагался старый аварийный военкомат. Дети-сироты получили жилье в июне 2022, а спустя менее чем два года начались коммунальные проблемы. Кроме того, у дома нет управляющей компании, соответственно, решать вопрос никто не торопится.