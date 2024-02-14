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Авария с участием министра, штормовое предупреждение и жилье для сирот. Омск сегодня

14 февраля 2024, 14:30
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В ДТП на омской трассе пострадал замминистра труда Сергей Добрых

Сегодня утром на автодороге Омск-Муромцево случилось жуткое ДТП. Водитель легкового автомобиля после столкновения с маршруткой погиб на месте происшествия, а его пассажир и другие пострадавшие были доставлены в больницу. Позже оказалось, что в машине вместе с погибшим находился замминистра труда региона Сергей Добрых, но ему удалось избежать серьезных травм.

В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых
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Новость №2. Из-за сильной метели в Омской области объявили штормовое предупреждение

Из-за мощного ветра и снегопада в Омской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС. Жителей региона предупредили, что погодные условия могут стать причиной аварий и заторов на дорогах. По этой же причине было ограничено движение на участках омских трасс. Спасатели призывают омичей быть внимательнее и не совершать необдуманных маневров.

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра и снегопада
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Новость №3. Омские сироты вынуждены жить в разваливающемся здании военкомата

По словам сирот, именно там им выдали квартиры. Жилье предоставили в рабочем поселке Оконешниково, но дом уже трещит по швам. Как рассказал автор видео, которое опубликовали в городском паблике в соцсети, в доме раньше располагался старый аварийный военкомат. Дети-сироты получили жилье в июне 2022, а спустя менее чем два года начались коммунальные проблемы. Кроме того, у дома нет управляющей компании, соответственно, решать вопрос никто не торопится.

Ждут помощи. Омским сиротам выдали жилье в разваливающемся старом здании военкомата
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