Авария с участием министра, штормовое предупреждение и жилье для сирот. Омск сегодня

По словам сирот, именно там им выдали квартиры. Жилье предоставили в рабочем поселке Оконешниково, но дом уже трещит по швам. Как рассказал автор видео, которое опубликовали в городском паблике в соцсети, в доме раньше располагался старый аварийный военкомат. Дети-сироты получили жилье в июне 2022, а спустя менее чем два года начались коммунальные проблемы. Кроме того, у дома нет управляющей компании, соответственно, решать вопрос никто не торопится.