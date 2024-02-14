В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых

Как стало известно Городу55 из собственных источников, в жуткой аварии в Омской области пострадал заместитель министра труда региона Сергей Добрых. ДТП произошло сегодня, 14 февраля, на трассе Омск-Муромцево. На автодороге столкнулись Toyota Camry и пассажирская «ГАЗель».