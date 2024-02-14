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Updated Сегодня, 09:20

В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых

В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых

14 февраля 2024, 08:35
Фото: Прокуратура Омской области
Чиновник направлялся в поселок Седельниково на совещание. Водитель иномарки погиб на месте ДТП от полученных травм.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, в жуткой аварии в Омской области пострадал заместитель министра труда региона Сергей Добрых. ДТП произошло сегодня, 14 февраля, на трассе Омск-Муромцево. На автодороге столкнулись Toyota Camry и пассажирская «ГАЗель».

По информации источника, замминистра направлялся в поселок Седельниково на совещание, он находился на пассажирском сиденье иномарки. 38-летний летний водитель Toyota погиб на месте. Сергея Добрых отвезли в больницу.

Также помощь врачей понадобилась водителю и нескольким пассажирам «ГАЗели». На место происшествия выехал прокурор Муромцевского района Александр Мигунов.

Город55 запросил информацию в региональном минздраве о состоянии заместителя министра.

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В минздраве Омской области предоставили комментарий о пострадавших:

«Все находятся под наблюдением медиков, получают необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.
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#Происшествия#ДТП#Омская область#Минздрав#Авария#Муромцевский район#Евгений Игишев
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