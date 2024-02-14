В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как стало известно Городу55 из собственных источников, в жуткой аварии в Омской области пострадал заместитель министра труда региона Сергей Добрых. ДТП произошло сегодня, 14 февраля, на трассе Омск-Муромцево. На автодороге столкнулись Toyota Camry и пассажирская «ГАЗель».
По информации источника, замминистра направлялся в поселок Седельниково на совещание, он находился на пассажирском сиденье иномарки. 38-летний летний водитель Toyota погиб на месте. Сергея Добрых отвезли в больницу.
Также помощь врачей понадобилась водителю и нескольким пассажирам «ГАЗели». На место происшествия выехал прокурор Муромцевского района Александр Мигунов.
Город55 запросил информацию в региональном минздраве о состоянии заместителя министра.
Обновлено:
В минздраве Омской области предоставили комментарий о пострадавших:
«Все находятся под наблюдением медиков, получают необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.