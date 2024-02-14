В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра и снегопада

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По сообщению регионального МЧС, опасное ухудшение погодных условий ожидает Омскую область сегодня, 14 февраля. Многие районы накроет сильный снег и мощный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Из-за этого прогнозируется сильное ухудшение видимости, на проезжих частях и тротуарах появятся заносы и гололед.
Министерство предупреждает, что такие условия могут стать причиной аварий и заторов на дорогах. Спасатели призывают омичей быть внимательнее и не совершать необдуманных маневров на дорогах.
При возникновении предпосылок к ЧС, просим немедленно принимать меры к их ликвидации и своевременно информировать оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812)25-83-26; (3812)44-91-00; с сотового телефона 101», — обратились к жителям региона в пресс-службе МЧС.
Аналогичная ситуация и в Кемеровской области. Как сообщает портал «Сибдепо», там из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.