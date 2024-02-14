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Из-за сильной метели в Омской области объявили штормовое предупреждение

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра и снегопада

14 февраля 2024, 08:31
Фото: 1MI

Из-за сильной метели в Омской области объявили штормовое предупреждение

В МЧС предупредили, что сегодня, 14 февраля, на территории региона ожидается опасное ухудшение погоды.

По сообщению регионального МЧС, опасное ухудшение погодных условий ожидает Омскую область сегодня, 14 февраля. Многие районы накроет сильный снег и мощный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Из-за этого прогнозируется сильное ухудшение видимости, на проезжих частях и тротуарах появятся заносы и гололед.

Министерство предупреждает, что такие условия могут стать причиной аварий и заторов на дорогах. Спасатели призывают омичей быть внимательнее и не совершать необдуманных маневров на дорогах.

При возникновении предпосылок к ЧС, просим немедленно принимать меры к их ликвидации и своевременно информировать оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812)25-83-26; (3812)44-91-00; с сотового телефона 101», — обратились к жителям региона в пресс-службе МЧС.

Аналогичная ситуация и в Кемеровской области. Как сообщает портал «Сибдепо», там из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

Фото: МЧС России по Омской области
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#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Штормовое предупреждение#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Штормовой ветер#Шторм#Анастасия Баянова
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