В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра и снегопада

При возникновении предпосылок к ЧС, просим немедленно принимать меры к их ликвидации и своевременно информировать оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812)25-83-26; (3812)44-91-00; с сотового телефона 101», — обратились к жителям региона в пресс-службе МЧС.