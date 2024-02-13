Состояние теплосетей, громкая перестановка в УМВД и драка в ресторане. Омск сегодня

Несколько дней назад в ресторане «Гурман» в центре Омска случилась драка с участием брата депутата Заксобрания Омской области Игоря Веретено. В ходе конфликта Константин Веретено вступил в перепалку с росгвардейцами, которых вызвали сотрудники заведения, и ударил одного из них. Позже мужчина прокомментировал свои действия так: «Там было все не так. На видео видно, что я никого не бил, я вырывался из наручников. Пришел в ресторане, посидел, меня начали выгонять». Подробнее читайте в материале.