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Состояние теплосетей, громкая перестановка в УМВД и драка в ресторане. Омск сегодня

13 февраля 2024, 14:13
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На заседании Горсовета обсудили состояние омских теплосетей

Изношенность теплосетей — серьезная проблема для региона. Этой теме прокуратура уделила особое внимание в докладе о соблюдении закона в Омске в 2023 году. Значимость вопроса признали и чиновники на сегодняшнем заседании Горсовета. Чтобы решить его, как следует из документа прокуратуры, необходимо разрабатывать новые программы по комплексной модернизации инженерных систем с финансированием из бюджетов разного уровня.

«Процент износа на высоком уровне»: в омском Горсовете обсудили состояние теплосетей
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Новость №2. В региональном УМВД в скором времени могут произойти громкие перестановки

По информации Города55, глава регионального УМВД Вячеслав Крючков оставляет свой пост и уезжает в родной регион — Кабардино-Балкарию. Вероятно, там он возглавит местное УМВД. Напомним, что он руководит омской полицией с марта 2020 года, а до этого занимал должность заместителя начальника УМВД Леонида Коломийца.

Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
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Новость №3. Брат омского депутата Веретено рассказал свою версию конфликта в ресторане

Несколько дней назад в ресторане «Гурман» в центре Омска случилась драка с участием брата депутата Заксобрания Омской области Игоря Веретено. В ходе конфликта Константин Веретено вступил в перепалку с росгвардейцами, которых вызвали сотрудники заведения, и ударил одного из них. Позже мужчина прокомментировал свои действия так: «Там было все не так. На видео видно, что я никого не бил, я вырывался из наручников. Пришел в ресторане, посидел, меня начали выгонять». Подробнее читайте в материале.

Я никого не бил: брат омского депутат рассказал свою версию конфликта в ресторане
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