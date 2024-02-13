Состояние теплосетей, громкая перестановка в УМВД и драка в ресторане. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Новость №1. На заседании Горсовета обсудили состояние омских теплосетей
Изношенность теплосетей — серьезная проблема для региона. Этой теме прокуратура уделила особое внимание в докладе о соблюдении закона в Омске в 2023 году. Значимость вопроса признали и чиновники на сегодняшнем заседании Горсовета. Чтобы решить его, как следует из документа прокуратуры, необходимо разрабатывать новые программы по комплексной модернизации инженерных систем с финансированием из бюджетов разного уровня.
Новость №2. В региональном УМВД в скором времени могут произойти громкие перестановки
По информации Города55, глава регионального УМВД Вячеслав Крючков оставляет свой пост и уезжает в родной регион — Кабардино-Балкарию. Вероятно, там он возглавит местное УМВД. Напомним, что он руководит омской полицией с марта 2020 года, а до этого занимал должность заместителя начальника УМВД Леонида Коломийца.
Новость №3. Брат омского депутата Веретено рассказал свою версию конфликта в ресторане
Несколько дней назад в ресторане «Гурман» в центре Омска случилась драка с участием брата депутата Заксобрания Омской области Игоря Веретено. В ходе конфликта Константин Веретено вступил в перепалку с росгвардейцами, которых вызвали сотрудники заведения, и ударил одного из них. Позже мужчина прокомментировал свои действия так: «Там было все не так. На видео видно, что я никого не бил, я вырывался из наручников. Пришел в ресторане, посидел, меня начали выгонять». Подробнее читайте в материале.