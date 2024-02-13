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Published Сегодня, 09:29

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«Процент износа на высоком уровне»: в Горсовете обсудили состояние теплосетей

«Процент износа на высоком уровне»: в омском Горсовете обсудили состояние теплосетей

13 февраля 2024, 09:29
Фото: 1MI

«Процент износа на высоком уровне»: в Горсовете обсудили состояние теплосетей

В городской администрации прокомментировали доклад прокурора.

В Омском городском Совете сегодня, 13 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки был доклад прокурора города Омска Павла Попова о соблюдении закона в Омске в 2023 году. Как уже писал Город55, в документе, представленном прокуратурой, много внимания было уделено изнашиванию теплосетей — и сегодня выяснилось, что в мэрии подготовили ответ на это.

Из письма за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что чиновники признают серьезность проблемы.

— На территории города Омска процент износа сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения находится на высоком уровне, — констатируют авторы документа.

Дальше уточняется, что замену и ремонт изношенных коммуникаций можно финансировать, включая эти работы в инвестиционные программы «Омск РТС», «Тепловой компании» и «ОмскВодоканала», а также повышая тариф, утверждаемый РЭК. Тезис из прокурорского доклада о том, что «ремонтные работы тепловых сетей в рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения не выполняются», остался без комментариев — как и слова о том, что включение стоимости ремонта в тариф приведет к слишком резкому росту цен для потребителя.

— В целях решения проблемы высокого износа указанных сетей необходимы разработка новых федеральных и региональных программ по комплексной модернизации инженерных систем с привлечением федерального и областного бюджетов, — подводят итог авторы документа.

Таким образом, чиновники не сообщили прокурору и депутатам ничего принципиально нового. Они признают существование проблемы и высказывают надежду на то, что вышестоящие бюджеты помогут с деньгами. Напомним: одной только «Тепловой компании» нужно 800 млн рублей в год, чтобы поддерживать коммуникации в порядке.

Депутаты не стали задавать уточняющие вопросы ни докладчику (это была помощник прокурора города Омска Юлия Альмухамедова), ни представителям администрации. Они приняли информацию прокуратуры к сведению. Этот вопрос будет включен в повестку ближайшего пленарного заседания.

Прокурор Попов признал, что инвестпрограмма по омским теплосетям не выполняется
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#Омск#Мэрия#Омский Горсовет#Теплосети#Новости#Николай Эйхвальд
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