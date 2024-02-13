«Процент износа на высоком уровне»: в омском Горсовете обсудили состояние теплосетей

Дальше уточняется, что замену и ремонт изношенных коммуникаций можно финансировать, включая эти работы в инвестиционные программы «Омск РТС», «Тепловой компании» и «ОмскВодоканала», а также повышая тариф, утверждаемый РЭК. Тезис из прокурорского доклада о том, что «ремонтные работы тепловых сетей в рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения не выполняются», остался без комментариев — как и слова о том, что включение стоимости ремонта в тариф приведет к слишком резкому росту цен для потребителя.