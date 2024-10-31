Износ сетей и нехватка бригад: омская прокуратура объяснила причины отключения воды

Омичи этим летом столкнулись с перебоями в подаче горячей воды. Это произошло из-за увеличения аварий на теплосетях и недостаточного финансирования муниципальной «Тепловой компании».