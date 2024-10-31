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Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
Износ сетей и нехватка бригад: омская прокуратура объяснила причины отключения воды
Омичи этим летом столкнулись с перебоями в подаче горячей воды. Это произошло из-за увеличения аварий на теплосетях и недостаточного финансирования муниципальной «Тепловой компании».
23 октября, 06:57
Июль
Ветхие сети. В более 600 омских домах просрочили включение горячей воды
24 июля, 07:05
Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей
Системные проблемы с электричеством, как свидетельствуют данные «Системного оператора ЕЭС», есть на юге России, Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири.
22 июля, 09:13
Февраль
Состояние теплосетей, громкая перестановка в УМВД и драка в ресторане. Омск сегодня
13 февраля, 14:13

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